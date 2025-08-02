Стоят целое состояние: почему некоторые смартфоны продавались по 2,5 млн долларов (фото)

Совершенству нет предела, и рынок смартфонов – не исключение. Есть и невероятно солидные «игроки» - например, iPhone 6 Falcon Supernova стоимостью больше 48 миллионов долларов. Но даже модель на миллион найдет, чем удивить.

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За любым предметом роскоши всегда стоит долгая интересная история, пишет sothebysrealty.co.uk. Знаменитый аукционный дом Sotheby’s рассказывает про «бюджетный сегмент» в категории лакшери-телефонов.

GoldVish Revolution

Этот телефон считается наиболее «бюджетным» в топ-10 самых дорогих, – его цена «всего» 488 150 долларов.

В свое время было выпущено девять экземпляров GoldVish Revolution. Создатели модели – швейцарский производитель люксовых мобильных телефонов GoldVish и швейцарский же дизайнер-часовщик Фредерика Жувено.

За создание GoldVish Revolution отвечали швейцарцы Фото: gqindia.com

Изящный телефон овальной формы отличается корпусом, покрытым 18-каратным розовым и белым золотом, и инкрустацией 29-каратными бриллиантами VVS-1. В нижней части телефона установлены съемные механические часы от Фредерика Жувено.

Gresso Luxor Las Vegas Jackpot

Тут цена уже доходит до 1 миллиона долларов.

Элитный телефон оформили в египетском стиле Фото: gqindia.com

Экран телефона, выпущенного в 2010 году, покрыт 180 граммами золота и симметрично обрамлен черными бриллиантами (45,5 карат).

Задняя панель телефона покрыта 200-летним африканским чёрным деревом, а клавиатура украшена лазерной гравировкой кристаллов сапфиров. Чёрно-золотая цветовая палитра напоминает сразу и о роскошном египетском курорте, и об атмосфере Лас-Вегаса.

Goldvish Le Million

Le Million, созданный швейцарским брендом люксовых смартфонов Goldvish, был выпущен в 2006 году и вскоре попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой телефон в мире (на тот момент).

Внимание притягивает необычная форма телефона Фото: gqindia.com

Телефон стоимостью 1,2 миллиона долларов, отличается характерной формой бумеранга, изготовлен из 18-каратного белого золота и инкрустирован множеством бриллиантов категории VVS-1.

Было выпущено всего три экземпляра этого необычного телефона, и два из них купили бизнесмены, имена которых держатся в тайне.

Криптосмартфон Diamond

Телефон стоимостью 1,3 миллиона долларов, был создан компанией JSC Ancort в 2006 году. Массивный корпус выполнен из 18-каратного розового золота и платины. Корпус телефона инкрустирован более чем 50 бриллиантами, десять из которых — редкие синие.

Криптосмартфон когда-то считался самым безопасным Фото: gqindia.com

В отличие от других телефонов своего времени, это был самый защищенный телефон в мире, поскольку владелец мог зашифровать любые данные, поступающие на устройство и отправляемые с него.

iPhone 3G Kings Button

Цена этого ювелирного шедевра – 2,5 миллиона долларов.

Телефон был создан в 2009 году, покрыт 18-каратным жёлтым, белым и розовым золотом и украшен 138 бриллиантами классической огранки.

Кнопку-бриллиант невозможно не заметить Фото: gqindia.com

Главная фишка – это кнопка «Домой», ведь в ее роли выступает бриллиант весом 6,6 карата.

Ранее Фокус писал, что в сентябре этого года выйдет новый смартфон iPhone 17 Air. Это будет самый тонкий телефон в истории компании Apple.

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