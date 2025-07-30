Три дні без смартфона: що відбувається з людьми, якщо позбавити їх улюблених гаджетів

Люди дедалі більше прив'язуються до смартфонів, а без них почуваються незатишно. У середньому ми звертається до своїх гаджетів понад дві тисячі разів за день.

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Переважна більшість — 87% користувачів — перевіряють телефон у першу ж годину після пробудження або протягом години після того, як уже вирушили спати, пише видання Woman&Home.

Половина користувачів почувається погано, якщо залишається без телефону. Причому діти не відстають від дорослих: майже всі мають смартфон ще до того, як їм виповниться 12 років.

Редакторка видання Елла Дав вирішила провести експеримент і на три дні взагалі відмовитися від телефону. Як пояснюють фахівці, найбільша проблема полягає в тому, що наші телефони перехоплюють увагу, яка необхідна для вибудовування спілкування і налагодження соціальних зв'язків.

"Ломка" без смартфона

Прихильність до смартфона може негативно впливати на стосунки з оточуючими — адже часто тим здається, що ви не надаєте значення їхнім словам, якщо під час розмови дивитеся не на співрозмовника, а на дисплей.

Тим часом, як показують дослідження, час, проведений без телефону на свіжому повітрі, може істотно знизити рівень кортизолу (так званого гормону стресу). Але будьте готові, що ефект настане не відразу: як зізналася Елла Дав, перший день приніс стрес і роздратування — вона почувалася "відрізаною від світу" і боялася, що пропустить щось важливе.

На шляху до одужання

Другий день минув уже краще: жінка гуляла з собакою, після обіду змогла знайти час на читання, а ввечері — на розмови з чоловіком (чого, за її словами, не траплялося вже досить давно). Як зазначають експерти, якщо людина постійно "висить у телефоні", це позбавляє стосунки близькості та довірливості. Користувачам радять не брати телефони за стіл під час приймання їжі, а за півгодини до сну переводити гаджети в режим "Не турбувати".

На третій день без телефону позитивний ефект відчувався ще сильніше. Без необхідності миттєво відповідати на безліч повідомлень і гортати стрічку новин ми почуваємося вільнішими, пояснюють фахівці.

Елла Дав зізналася, що, коли настав час повертатися у звичний режим, їй довелося "глибоко зітхнути", перш ніж зануритися в читання накопичених повідомлень.

Експерти дають кілька простих рекомендацій для охочих упорядкувати своє життя. Щоб зменшити залежність від смартфона:

Не використовуйте телефон як будильник: якщо ви берете телефон, ви майже напевно почнете перевіряти електронну пошту і соцмережі — і таким чином неправильно "запрограмуєте" мозок на весь день.

Залишайте телефон удома, коли йдете гуляти (у крайньому разі, візьміть його з собою, але переведіть у режим польоту).

Контролюйте час за смартфоном: слідкуйте за використанням екрана і за додатками, у які ви заходите найчастіше. Встановіть щоденні обмеження і не перевищуйте цей ліміт.

Раніше Фокус писав, як зрозуміти, що телефон прослуховують. Однією з ознак такого прослуховування може бути нагрівання і швидка розрядка батареї.

Також стало відомо, що ваш смартфон може стежити за вами. Причому камера може бути і ні до чого — набагато більші ризики створюють деякі додатки (наприклад, китайський TikTok).