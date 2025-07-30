Три дня без смартфона: что происходит с людьми, если лишить их любимых гаджетов

Люди все больше привязываются к смартфонам, а без них чувствуют себя неуютно. В среднем мы обращается к своим гаджетам более двух тысяч раз за день.

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Подавляющее большинство – 87% пользователей – проверяют телефон в первый же час после пробуждения или в течение часа после того, как уже отправились спать, пишет издание Woman&Home.

Половина пользователей чувствует себя плохо, если остается без телефона. Причем дети не отстают от взрослых: почти у всех есть смартфон еще до того, как им исполнится 12 лет.

Редакторка издания Элла Дав решила провести эксперимент и на три дня вообще отказаться от телефона. Как поясняют специалисты, самая большая проблема заключается в том, что наши телефоны перехватывают внимание, которое необходимо для выстраивания общения и налаживания социальных связей.

«Ломка» без смартфона

Привязанность к смартфону может негативно влиять на отношения с окружающими – ведь часто тем кажется, что вы не придаете значения их словам, если во время разговора смотрите не на собеседника, а на дисплей.

Между тем, как показывают исследования, время, проведенное без телефона на свежем воздухе, может существенно снизить уровень кортизола (так называемого гормона стресса). Но будьте готовы, что эффект наступит не сразу: как призналась Элла Дав, первый день принес стресс и раздражение – она чувствовала себя «отрезанной от мира» и боялась, что пропустит что-то важное.

На пути к выздоровлению

Второй день прошел уже лучше: женщина гуляла с собакой, после обеда смогла найти время на чтение, а вечером – на разговоры с мужем (чего, по ее словам, не случалось уже достаточно давно). Как отмечают эксперты, если человек постоянно «висит в телефоне», это лишает отношения близости м доверительности. Пользователям советуют не брать телефоны за стол во время приема пищи, а за полчаса до сна переводить гаджеты в режим «Не беспокоить».

На третий день без телефона позитивный эффект ощущался еще сильнее. Без необходимости мгновенно отвечать на множество сообщений и листать ленту новостей мы чувствуем себя более свободными, объясняют специалисты.

Элла Дав призналась, что, когда пришло время возвращаться в привычный режим, ей пришлось «глубоко вздохнуть», прежде чем погрузиться в чтение накопившихся уведомлений.

Эксперты дают несколько простых рекомендаций для желающих упорядочить свою жизнь. Чтобы уменьшить зависимость от смартфона:

Не используйте телефон в качестве будильника: если вы берете телефон, вы почти наверняка начнете проверять электронную почту и соцсети – и таким образом неправильно «запрограммируете» мозг на весь день.

Оставляйте телефон дома, когда идете гулять (в крайнем случае, возьмите его с собой, но переведите в режим полета).

Контролируйте время за смартфоном: следите за использованием экрана и за приложениями, в которые вы заходите чаще всего. Установите ежедневные ограничения и не превышайте этот лимит.

Ранее Фокус писал, как понять, что телефон прослушивают. Одним из признаков такой прослушки может быть нагрев и быстрая разрядка батареи.

Также стало известно, что ваш смартфон может следить за вами. Причем камера может быть и ни при чем – гораздо большие риски создают некоторые приложения (например, китайский TikTok).