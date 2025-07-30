Новий смартфон Moto G06 здивував: характеристики, як у флагмана, ціна, як у бюджетника (фото)

Motorola скоро представить новий смартфон середнього класу — Moto G06. Один із продавців з Європи вже опублікував інформацію про його ціну — від 123 євро, і підтвердив деякі характеристики.

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Motorola Moto G05 був випущений тільки в січні, його ціна стартує від 129 євро. Тепер його наступник, схоже, з'явиться в Європі: італійський інтернет-магазин Epto вже опублікував інформацію про доступний смартфон середнього класу в трьох кольорах і двох варіантах обсягу пам'яті, пише notebookcheck.net.

Смартфон Moto G06 буде доступний у кольорах "Tapestry", "Tendril" і "Arabesque". Інтернет-магазин також пропонує конфігурації з 4 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудованої пам'яті за 122,90 євро, і версію з 4 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті за 169,90 євро. Зазначені ціни включають ПДВ 22%, що означає, що в інших країнах гаджет може коштувати трохи дешевше. Оскільки Moto G05 також пропонувався у варіантах зі 128 ГБ флеш-пам'яті або в максимальному варіанті з 8 ГБ оперативної пам'яті, цілком імовірно, що Motorola в кінцевому підсумку запропонує більше варіантів, ніж ті, що вже з'явилися. У будь-якому разі, ніяких додаткових подробиць про характеристики або дату запуску Moto G06 поки не відомо, пише ЗМІ.

Проте, очікується, що смартфон середнього класу пропонуватиме відносно базові характеристики, аналогічні Moto G05, а саме:

6,67-дюймовий IPS-дисплей з частотою оновлення 90 Гц і роздільною здатністю 1604 x 720 пікс,

застарілий процесор MediaTek Helio G81,

8-мегапіксельну фронтальну камеру.

Проте компанія включила в комплект 50-мегапіксельну основну камеру з діафрагмою f/1.8, бічний сканер відбитків пальців і відносно ємний акумулятор ємністю 5200 мАг, який можна заряджати через USB-C потужністю до 18 Вт.

Раніше ми писали, що експерт назвав недоліки ультрадешевих смартфонів. Фахівець вважав, що недорогий пристрій підійде для дзвінків, текстових повідомлень і перегляду сторінок в інтернеті, адже все це не вимагає високої продуктивності. Але він помилився.