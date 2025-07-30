Новый смартфон Moto G06 удивил: характеристики, как у флагмана, цена, как у бюджетника (фото)
Motorola скоро представит новый смартфон среднего класса — Moto G06. Один из продавцов из Европы уже опубликовал информацию о его цене — от 123 евро, и подтвердил некоторые характеристики.
Motorola Moto G05 был выпущен только в январе, его цена стартует от 129 евро. Теперь его преемник, похоже, появится в Европе: итальянский интернет-магазин Epto уже опубликовал информацию о доступном смартфоне среднего класса в трех цветах и двух вариантах объема памяти, пишет notebookcheck.net.
Смартфон Moto G06 будет доступен в цветах "Tapestry", "Tendril" и "Arabesque". Интернет-магазин также предлагает конфигурации с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти за 122,90 евро, и версию с 4 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти за 169,90 евро. Указанные цены включают НДС 22%, что означает, что в других странах гаджет может стоить немного дешевле. Поскольку Moto G05 также предлагался в вариантах со 128 ГБ флэш-памяти или в максимальном варианте с 8 ГБ оперативной памяти, вполне вероятно, что Motorola в конечном итоге предложит больше вариантов, чем те, что уже появились. В любом случае, никаких дополнительных подробностей о характеристиках или дате запуска Moto G06 пока не известно, пишет СМИ.
Тем не менее, ожидается, что смартфон среднего класса будет предлагать относительно базовые характеристики, аналогичные Moto G05, а именно:
- 6,67-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 1604 x 720 пикс.,
- устаревший процессор MediaTek Helio G81,
- 8-мегапиксельную фронтальную камеру.
Тем не менее, компания включила в комплект 50-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f/1.8, боковой сканер отпечатков пальцев и относительно емкий аккумулятор емкостью 5200 мАч, который можно заряжать через USB-C мощностью до 18 Вт.
Ранее мы писали, что эксперт назвал недостатки ультрадешевых смартфонов. Специалист полагал, что недорогое устройство подойдет для звонков, текстовых сообщений и просмотра страниц в интернете, ведь все это не требует высокой производительности. Но он ошибся.