Ці старі смартфони працюють не гірше за нові, а коштують дешевше: моделі, які допоможуть заощадити
Купити флагманський смартфон, не витративши купу грошей, — насправді цілком реальне завдання. Можна дочекатися чергового сезонного розпродажу, а можна й придбати телефон у статусі вживаного.
У будь-якому разі, є моделі, які досі відмінно працюють і прослужать вам ще довго, зазначає gizmochina.com. Видання пропонує власний рейтинг флагманських смартфонів, які сміливо можна купувати навіть вживаними.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung по праву вважається одним із найкращих представників у сегменті Android. Galaxy S23 Ultra був флагманом у 2023 році, але і зараз не втратив своїх чудових характеристик.
Наприклад, система камер не надто змінилася за кілька років, тож навіть з новітнім S25 Ultra різниця буде незначна. З таким телефоном у вас будуть велика основна камера на 200 МП і чудові знімки із зумом.
Смартфон оснащений все ще потужним процесором Snapdragon 8 Gen 2, тривалою підтримкою програмного забезпечення та відмінним дисплеєм. Відновлену модель можна придбати приблизно за 500 доларів (близько 20 тис. грн), а вживана буде ще дешевшою.
Apple iPhone 15 Pro Max
Ця модель — прямий конкурент вище згаданого S23 Ultra. Старий iPhone 15 Pro Max може коштувати близько 700 доларів (приблизно 30 тис. грн) залежно від комплектації. За ці гроші ви отримаєте 120-герцовий OLED-дисплей, потужний процесор A17 Pro і відмінні камери.
Додайте до цього преміальну якість збірки з використанням титану.
Google Pixel 8 Pro
Якщо ви захоплюєтеся фотографією, то знаєте, що смартфони Pixel від Google славляться високою якістю камер. З урахуванням того, що на підході вже серія Pixel 10, модель Pixel 8 Pro можна придбати не дорожче 500 доларів.
Чипсет тут не найпотужніший, але прекрасні фотографії цілком компенсують вам ігри на телефоні.
OnePlus 12
Старий флагман китайського бренду не здає своїх позицій.
За 500 доларів ви отримуєте процесор Snapdragon 8 третього покоління, AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, і потрійну камеру, яка забезпечує відмінну якість зйомки.
Також стало відомо, яка нова функція поліпшить у рази фотографії на вашому смартфоні. Мова про функцію Super Res Zoom, доступну на смартфонах Pixel.
Ще повідомлялося, що найближчим часом вийде новий iPhone не за всі гроші світу. Бюджетну версію флагмана iPhone 17 готують до випуску навесні 2026 року.