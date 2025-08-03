Ці старі смартфони працюють не гірше за нові, а коштують дешевше: моделі, які допоможуть заощадити

Купити флагманський смартфон, не витративши купу грошей, — насправді цілком реальне завдання. Можна дочекатися чергового сезонного розпродажу, а можна й придбати телефон у статусі вживаного.

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У будь-якому разі, є моделі, які досі відмінно працюють і прослужать вам ще довго, зазначає gizmochina.com. Видання пропонує власний рейтинг флагманських смартфонів, які сміливо можна купувати навіть вживаними.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung по праву вважається одним із найкращих представників у сегменті Android. Galaxy S23 Ultra був флагманом у 2023 році, але і зараз не втратив своїх чудових характеристик.

Флагман дворічної давнини досі гарний Фото: Phone Arena

Наприклад, система камер не надто змінилася за кілька років, тож навіть з новітнім S25 Ultra різниця буде незначна. З таким телефоном у вас будуть велика основна камера на 200 МП і чудові знімки із зумом.

Смартфон оснащений все ще потужним процесором Snapdragon 8 Gen 2, тривалою підтримкою програмного забезпечення та відмінним дисплеєм. Відновлену модель можна придбати приблизно за 500 доларів (близько 20 тис. грн), а вживана буде ще дешевшою.

Apple iPhone 15 Pro Max

Ця модель — прямий конкурент вище згаданого S23 Ultra. Старий iPhone 15 Pro Max може коштувати близько 700 доларів (приблизно 30 тис. грн) залежно від комплектації. За ці гроші ви отримаєте 120-герцовий OLED-дисплей, потужний процесор A17 Pro і відмінні камери.

iPhone 15 Pro Max показав себе дуже гідно Фото: The Guardian

Додайте до цього преміальну якість збірки з використанням титану.

Google Pixel 8 Pro

Якщо ви захоплюєтеся фотографією, то знаєте, що смартфони Pixel від Google славляться високою якістю камер. З урахуванням того, що на підході вже серія Pixel 10, модель Pixel 8 Pro можна придбати не дорожче 500 доларів.

Телефони Pixel славляться хорошими камерами Фото: androidpolice.com

Чипсет тут не найпотужніший, але прекрасні фотографії цілком компенсують вам ігри на телефоні.

OnePlus 12

Старий флагман китайського бренду не здає своїх позицій.

OnePlus 12 працює на потужному процесорі Фото: tomsguide.com

За 500 доларів ви отримуєте процесор Snapdragon 8 третього покоління, AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, і потрійну камеру, яка забезпечує відмінну якість зйомки.

Також стало відомо, яка нова функція поліпшить у рази фотографії на вашому смартфоні . Мова про функцію Super Res Zoom, доступну на смартфонах Pixel.