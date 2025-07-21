Нова функція покращить у рази фотографії на вашому смартфоні: як її знайти
Навіть ті, хто обожнює знімати на телефон, часто не в захваті від функції зуму. Вона може поводитися дивно навіть на дуже хороших камерах.
Користувачі скаржаться або на розмиті, або на зернисті фото, зазначає androidpolice.com. Не рятує навіть такий солідний 5-кратний телезум, який представлений на камерах смартфонів Google Pixel 9 Pro.
Але все може змінити функція Super Res Zoom — вона не супернова, але з кожним роком компанія Google удосконалює її дедалі більше, і тепер, за словами спеціадистів, ця функція навіть зрівнялася з оптичним зумом.
Завдяки Super Res Zoom смартфон Pixel стає більше схожим за функціоналом на дзеркальну камеру з довгофокусним об'єктивом, але без зайвої громіздкості.
Наприклад, якщо у вашого телефона немає спеціального телеоб'єктива, масштабування пальцями просто обрізає зображення. Якраз так і виходять розмиті або "брудні" знімки.
Смартфони Pixel з технологією Super Res Zoom використовують більш інтелектуальний підхід. Замість того, щоб просто обрізати зображення, вони об'єднують кілька кадрів, знятих у швидкій послідовності, щоб відновити деталі в більш високій роздільній здатності.
Це робиться за допомогою обчислювальної фотографії. Технологія відстежує невеликі рухи між кадрами і використовує цей рух для заповнення деталей, які було б неможливо передати за допомогою одного зображення.
У результаті виходить фотографія зі збільшенням, яка має різкий і чіткий вигляд, наче її було знято на спеціальний телеоб'єктив із великою фокусною відстанню. Тому, на думку експертів, Super Res Zoom кращий за п'ятикратний зум на моделях Pixel 9 Pro.
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