Новая функция улучшит в разв фотографии на вашем смартфоне: как ее найти
Даже те, кто обожает снимать на телефон, часто не в восторге от функции зума. Она может вести себя странно даже на очень хороших камерах.
Пользователи жалуются либо на размытые, либо на зернистые фото, отмечает androidpolice.com. Не спасает даже такой солидный 5-кратный телезум, который представлен на камерах смартфонов Google Pixel 9 Pro.
Но все может изменить функция Super Res Zoom – она не суперновая, но с каждым голом компания Google совершенствует ее все больше, и теперь, по словам специадистов, эта функция даже сравнялась с оптическим зумом.
Благодаря Super Res Zoom смартфон Pixel становится больше похож по функционалу на зеркальную камеру с длиннофокусным объективом, но без излишней громоздкости.
Например, если у вашего телефона нет специального телеобъектива, масштабирование пальцами просто обрезает изображение. Как раз так и получаются размытые или «грязные» снимки.
Смартфоны Pixel с технологией Super Res Zoom используют более интеллектуальный подход. Вместо того, чтобы просто обрезать изображение, они объединяют несколько кадров, снятых в быстрой последовательности, чтобы восстановить детали в более высоком разрешении.
Это делается с помощью вычислительной фотографии. Технология отслеживает небольшие движения между кадрами и использует это движение для заполнения деталей, которые было бы невозможно передать с помощью одного изображения.
В результате получается фотография с увеличением, которая выглядит резкой и четкой, как будто она была снята на специальный телеобъектив с большим фокусным расстоянием. Поэтому, по мнению экспертов, Super Res Zoom лучше пятикратного зума на моделях Pixel 9 Pro.
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