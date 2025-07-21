Новая функция улучшит в разв фотографии на вашем смартфоне: как ее найти

Даже те, кто обожает снимать на телефон, часто не в восторге от функции зума. Она может вести себя странно даже на очень хороших камерах.

Related video

Пользователи жалуются либо на размытые, либо на зернистые фото, отмечает androidpolice.com. Не спасает даже такой солидный 5-кратный телезум, который представлен на камерах смартфонов Google Pixel 9 Pro.

Но все может изменить функция Super Res Zoom – она не суперновая, но с каждым голом компания Google совершенствует ее все больше, и теперь, по словам специадистов, эта функция даже сравнялась с оптическим зумом.

Благодаря Super Res Zoom смартфон Pixel становится больше похож по функционалу на зеркальную камеру с длиннофокусным объективом, но без излишней громоздкости.

Например, если у вашего телефона нет специального телеобъектива, масштабирование пальцами просто обрезает изображение. Как раз так и получаются размытые или «грязные» снимки.

Смартфоны Pixel с технологией Super Res Zoom используют более интеллектуальный подход. Вместо того, чтобы просто обрезать изображение, они объединяют несколько кадров, снятых в быстрой последовательности, чтобы восстановить детали в более высоком разрешении.

Это делается с помощью вычислительной фотографии. Технология отслеживает небольшие движения между кадрами и использует это движение для заполнения деталей, которые было бы невозможно передать с помощью одного изображения.

В результате получается фотография с увеличением, которая выглядит резкой и четкой, как будто она была снята на специальный телеобъектив с большим фокусным расстоянием. Поэтому, по мнению экспертов, Super Res Zoom лучше пятикратного зума на моделях Pixel 9 Pro.

Ранее стало известно, какие смартфоны делают потрясающие снимки благодаря своим высококлассным камерам.

Также Фокус сообщал, на какие смартфоны лучше не фотографировать. Речь шла об iPhone, а причиной неприятностей с фотографиями было несовершенство инструмента Apple Intelligence.

Еще стало известно, какие признаки помогут определить, что камера вашего смартфона вот-вот сломается. Сложность в том, что повреждения камеры не всегда могут быть заметны внешне.