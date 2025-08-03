Эти старые смартфоны работают не хуже новых, а стоят дешевле: модели, которые помогут сэкономить

Купить флагманский смартфон, не потратив кучу денег, – на самом деле вполне реальная задача. Можно дождаться очередной сезонной распродажи, а можно и приобрести телефон в статусе б/у.

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В любом случае, есть модели, которые до сих пор отлично работают и прослужат вам еще долго, отмечает gizmochina.com. Издание предлагает собственный рейтинг флагманских смартфонов, которые смело можно покупать даже поддержанными.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung по праву считается одним из лучших представителей в сегменте Android. Galaxy S23 Ultra был флагманом в 2023 году, но и сейчас не утратил своих превосходных характеристик.

Флагман двухлетней давности до сих пор хорош Фото: Phone Arena

Например, система камер не сильно изменилась за несколько лет, так что даже с новейшим S25 Ultra разница будет незначительная. С таким телефоном у вас будут большая основная камера на 200 МП и отличные снимки с зумом.

Смартфон оснащен все еще мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2, длительной поддержкой программного обеспечения и отличным дисплеем. Восстановленную модель можно приобрести примерно за 500 долларов (около 20 тыс. грн), а подержанная будет еще дешевле. .

Apple iPhone 15 Pro Max

Эта модель – прямой конкурент выше упомянутого S23 Ultra. Подержанный iPhone 15 Pro Max может стоить около 700 долларов (примерно 30 тыс. грн) в зависимости от комплектации. За эти деньги вы получите 120-герцовый OLED-дисплей, мощный процессор A17 Pro и отличные камеры.

iPhone 15 Pro Max показал себя очень достойно Фото: The Guardian

Добавьте к этому премиальное качество сборки с использованием титана.

Google Pixel 8 Pro

Если вы увлекаетесь фотографией, то знаете, что смартфоны Pixel от Google славятся высоким качеством камер. С учетом того, что на подходе уже серия Pixel 10, модель Pixel 8 Pro можно приобрести не дороже 500 долларов.

Телефоны Pixel славятся хорошими камерами Фото: androidpolice.com

Чипсет здесь не самый мощный, но прекрасные фотографии вполне компенсируют вам игры на телефоне.

OnePlus 12

Старый флагман китайского бренда не сдает своих позиций.

OnePlus 12 работает на мощном процессоре Фото: tomsguide.com

За 500 долларов вы получаете процессор Snapdragon 8 третьего поколения, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, и тройную камеру, которая обеспечивает отличное качество съемки.

Также стало известно, какая новая функция улучшит в разы фотографии на вашем смартфоне . Речь о функции Super Res Zoom, доступной на смартфонах Pixel.