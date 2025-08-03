Эти старые смартфоны работают не хуже новых, а стоят дешевле: модели, которые помогут сэкономить
Купить флагманский смартфон, не потратив кучу денег, – на самом деле вполне реальная задача. Можно дождаться очередной сезонной распродажи, а можно и приобрести телефон в статусе б/у.
В любом случае, есть модели, которые до сих пор отлично работают и прослужат вам еще долго, отмечает gizmochina.com. Издание предлагает собственный рейтинг флагманских смартфонов, которые смело можно покупать даже поддержанными.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Samsung по праву считается одним из лучших представителей в сегменте Android. Galaxy S23 Ultra был флагманом в 2023 году, но и сейчас не утратил своих превосходных характеристик.
Например, система камер не сильно изменилась за несколько лет, так что даже с новейшим S25 Ultra разница будет незначительная. С таким телефоном у вас будут большая основная камера на 200 МП и отличные снимки с зумом.
Смартфон оснащен все еще мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2, длительной поддержкой программного обеспечения и отличным дисплеем. Восстановленную модель можно приобрести примерно за 500 долларов (около 20 тыс. грн), а подержанная будет еще дешевле. .
Apple iPhone 15 Pro Max
Эта модель – прямой конкурент выше упомянутого S23 Ultra. Подержанный iPhone 15 Pro Max может стоить около 700 долларов (примерно 30 тыс. грн) в зависимости от комплектации. За эти деньги вы получите 120-герцовый OLED-дисплей, мощный процессор A17 Pro и отличные камеры.
Добавьте к этому премиальное качество сборки с использованием титана.
Google Pixel 8 Pro
Если вы увлекаетесь фотографией, то знаете, что смартфоны Pixel от Google славятся высоким качеством камер. С учетом того, что на подходе уже серия Pixel 10, модель Pixel 8 Pro можно приобрести не дороже 500 долларов.
Чипсет здесь не самый мощный, но прекрасные фотографии вполне компенсируют вам игры на телефоне.
OnePlus 12
Старый флагман китайского бренда не сдает своих позиций.
За 500 долларов вы получаете процессор Snapdragon 8 третьего поколения, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, и тройную камеру, которая обеспечивает отличное качество съемки.
Также стало известно, какая новая функция улучшит в разы фотографии на вашем смартфоне. Речь о функции Super Res Zoom, доступной на смартфонах Pixel.
Еще сообщалось, что в ближайшее время выйдет новый iPhone не за все деньги мира. Бюджетную версию флагмана iPhone 17 готовят к выпуску весной 2026 года.