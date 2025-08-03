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Диджитал

Эти старые смартфоны работают не хуже новых, а стоят дешевле: модели, которые помогут сэкономить

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С iPhone 15 Pro Max до сих пор ходить не стыдно | Фото: CNN

Купить флагманский смартфон, не потратив кучу денег, – на самом деле вполне реальная задача. Можно дождаться очередной сезонной распродажи, а можно и приобрести телефон в статусе б/у.

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В любом случае, есть модели, которые до сих пор отлично работают и прослужат вам еще долго, отмечает gizmochina.com. Издание предлагает собственный рейтинг флагманских смартфонов, которые смело можно покупать даже поддержанными.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung по праву считается одним из лучших представителей в сегменте Android. Galaxy S23 Ultra был флагманом в 2023 году, но и сейчас не утратил своих превосходных характеристик.

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Флагман двухлетней давности до сих пор хорош
Фото: Phone Arena

Например, система камер не сильно изменилась за несколько лет, так что даже с новейшим S25 Ultra разница будет незначительная. С таким телефоном у вас будут большая основная камера на 200 МП и отличные снимки с зумом.

Смартфон оснащен все еще мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2, длительной поддержкой программного обеспечения и отличным дисплеем. Восстановленную модель можно приобрести примерно за 500 долларов (около 20 тыс. грн), а подержанная будет еще дешевле. .

Apple iPhone 15 Pro Max

Эта модель – прямой конкурент выше упомянутого S23 Ultra. Подержанный iPhone 15 Pro Max может стоить около 700 долларов (примерно 30 тыс. грн) в зависимости от комплектации. За эти деньги вы получите 120-герцовый OLED-дисплей, мощный процессор A17 Pro и отличные камеры.

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iPhone 15 Pro Max показал себя очень достойно
Фото: The Guardian

Добавьте к этому премиальное качество сборки с использованием титана.

Google Pixel 8 Pro

Если вы увлекаетесь фотографией, то знаете, что смартфоны Pixel от Google славятся высоким качеством камер. С учетом того, что на подходе уже серия Pixel 10, модель Pixel 8 Pro можно приобрести не дороже 500 долларов.

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Телефоны Pixel славятся хорошими камерами
Фото: androidpolice.com

Чипсет здесь не самый мощный, но прекрасные фотографии вполне компенсируют вам игры на телефоне.

OnePlus 12

Старый флагман китайского бренда не сдает своих позиций.

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OnePlus 12 работает на мощном процессоре
Фото: tomsguide.com

За 500 долларов вы получаете процессор Snapdragon 8 третьего поколения, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, и тройную камеру, которая обеспечивает отличное качество съемки.

Также стало известно, какая новая функция улучшит в разы фотографии на вашем смартфоне. Речь о функции Super Res Zoom, доступной на смартфонах Pixel.

Еще сообщалось, что в ближайшее время выйдет новый iPhone не за все деньги мира. Бюджетную версию флагмана iPhone 17 готовят к выпуску весной 2026 года.