Варто знати українцям: що робити, якщо купили в інтернеті смартфон, а він не працює

Журналістка пошкодувала про той день, коли вирішила купити новий iPhone на eBay. Їй продали вкрадений гаджет, який був заблокований оператором зв'язку. Вона поділилася своїм досвідом.

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Продавець пропонував на eBay новий iPhone 14 зі знижкою в 30 фунтів стерлінгів. Журналістка Мері Блек вирішила заощадити і не витрачати 500 фунтів на купівлю смартфона в авторизованому магазині. Але в підсумку їй довелося витратити багато сил, щоб повернути гроші, пише techadvisor.com.

Жінка відкрила посилку, вставила SIM-карту, увімкнула телефон, створила новий Apple ID, оновила iOS, але 28 днів потому вона не змогла отримати SMS-повідомлення з підтвердженням, тому що телефон перестав працювати. Мері зателефонувала оператору зв'язку, і той підтвердив, що жодних проблем з акаунтом і мережею в її районі немає. Вона вирішила, що проблема в старій SIM-карті. Через кілька днів поштою прийшла нова SIM-карта, але вона так і не підключилася до мережі. Інші "сімки" теж не працювали на цьому смартфоні.

Що робити, якщо iPhone у чорному списку

Через деякий час Мері зрозуміла, що купила крадений телефон. Проблем зі зв'язком немає, SIM-карту розпізнано разом із номером телефону та оператором. Але в налаштуваннях мережі відображається повідомлення "Телефон не дозволено" (Phone not allowed). Явно щось не так.

Наступне, що вона зробила - перевірила, чи не занесено номер IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) телефону до чорного списку оператора. Дізнатися про це можна в розділі "Налаштування" — "Основні" — "Про цей телефон", або можна подивитися номер на зворотному боці коробки, або набравши *#06#, або тут. Перевірка покаже, чи занесено номер IMEI до чорного списку. У випадку автора матеріалу це виявилося саме так.

"Насправді, ви мало що можете зробити. Видалити телефон із чорного списку може тільки оператор, але ви можете не знати, послугами якого оператора користувався попередній власник. І якщо ви дійсно щойно купили вкрадений телефон, оператор може поспівчувати вашій ситуації, але блокування не зніме. Краще спрямуйте сили на те, щоб повернути гроші", — ділиться досвідом Блек.

Чи можна повернути гроші після купівлі краденого телефону?

Мері Блек пощастило — продавець повернув їй повну вартість смартфона, оскільки він не був зловмисником. Він також став жертвою шахрая і швидко розібрався із ситуацією.

"Хай там як, це коштувало чимало клопоту, додаткових 45 фунтів стерлінгів на повторну купівлю телефону в іншого перевіреного продавця... і трохи сорому від того, що мене так легко ошукали", — резюмує журналістка.

Якби продавець не повернув гроші, вона, можливо, змогла б оскаржити поворотний платіж у банку. "Завжди розглядайте можливість використання кредитної картки в таких ситуаціях, оскільки вони, як правило, забезпечують кращий захист від шахрайства, ніж дебетові картки", — рекомендує Блек.

Як уникнути шахрайства під час купівлі телефону онлайн

Якщо це старий телефон, варто безкоштовно перевірити IMEI онлайн, щоб переконатися, що він не в чорному списку. Це можете зробити і з новими телефонами в запечатаній коробці, але варто враховувати, що проходження перевірки на даний момент не гарантує її проходження через кілька тижнів.

Важливо перевіряти продавців. Якщо ви купуєте на онлайн-платформах на кшталт "Розетка", перевірте рейтинг продавця і попередні відгуки. У випадку Мері так і було, але все одно вона попалася на вудку шахрая. На жаль, іноді можна вжити всіх необхідних запобіжних заходів і все одно опинитися в скрутному становищі.

Єдиний вірний спосіб уникнути обману — купувати в офіційного і перевіреного дистриб'ютора. Іноді варто заплатити трохи більше за додатковий спокій.

Раніше ми писали, що не варто купувати дуже дешеві смартфони. Фахівець вважав, що недорогий пристрій підійде для дзвінків, текстових повідомлень і перегляду сторінок в інтернеті, адже все це не вимагає високої продуктивності. Але він помилився!