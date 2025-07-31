Безглузда трата грошей: 5 ознак, що кондиціонер занадто малий для кімнати

Власники житла часто вважають, що заміна кондиціонера на потужніший дасть змогу ефективніше охолоджувати будинок, але це залежить від багатьох чинників. Важливо розуміти, коли справа саме в обладнанні.

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Заміна кондиціонера — дорогий захід, а неправильний вибір може призвести до нових проблем. Менеджер з операцій компанії iHeat Стівен Дей і президент компанії Cool Kids AC, Heat & Plumbing Джей Джей Гомес назвали виданню The Spurce п'ять ознак того, що кондиціонер занадто малий для приміщення.

Блок живлення ніколи не відключається

Кондиціонер, що постійно працює і ніколи не відключається, — явна ознака недостатньо потужного блоку, хоча це не завжди так, особливо в періоди сильної спеки.

Більшість систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC) правильного розміру розраховані на охолодження будинку приблизно на 7 градусів Цельсія нижче зовнішньої температури. Якщо на вулиці 37 градусів, ваш кондиціонер ніколи не зможе охолодити будинок до 20 градусів, навіть якщо його правильно підібрано.

"Перш ніж припустити, що блок недостатньо потужний, необхідно виключити інші можливі причини, як-от витоки холодоагенту, неправильні налаштування швидкості вентилятора або проблеми із запуском", — каже Джей Джей Гомес.

Висока вологість

За його словами, багато хто не розуміє, що кондиціонери висушують повітря в будинку під час його охолодження. Однак, якщо блок занадто малий для будинку, він не зможе повністю впоратися з цим завданням. Може здатися, що кондиціонер, який ніколи не відключається, буде постійно висушувати повітря в будинку, але все набагато складніше.

Кондиціонери рятують людей від літньої спеки Фото: Getty Images

Стівен Дей пояснює, що, незважаючи на збільшений час роботи, часто зумовлений недостатньо потужним блоком, пристрої однаково не забезпечують ефективного осушення повітря, оскільки їхньої потужності недостатньо для такого розміру приміщення та рівня вологості. Навіть за безперервної роботи (що часто й відбувається) вони ніколи не зможуть видалити вологу з повітря.

Високі рахунки за комунальні послуги

Якщо суми за електрику в квитанціях незвично високі, це може бути пов'язано з тим, що кондиціонер занадто слабкий і змушений постійно працювати. Однак можуть бути й інші чинники, наприклад, погана теплоізоляція будинку або несправність обладнання.

Старі вікна, що пропускають повітря, недостатня теплоізоляція стін або горища, а також погано герметизовані двері можуть призвести до того, що гаряче повітря надходитиме в будинок швидше, ніж кондиціонер зможе його охолодити, навіть якщо його правильно підібрано.

Будинок ніколи не охолоджується до потрібної температури

Як уже згадувалося, кондиціонер правильного розміру здатний охолодити будинок на 7 градусів нижче зовнішньої температури. Якщо цього не відбувається, то потрібно звернутися до фахівця.

Нерівномірне охолодження в різних кімнатах

Дей стверджує, що малопотужні кондиціонери часто не здатні ефективно прокачувати повітря системою повітропроводів у великих або багатозональних будинках, що призводить до недостатнього припливу повітря від повітрозабірників і нерівномірного охолодження. Цей ефект посилюється в будинках із великою площею.

Варто пройтися кімнатами будинку і заміряти температуру. Якщо різниця не відчувається, то допоможе цифровий термометр. Якщо різниця температур між кімнатами значна, це може бути ознакою недостатньої потужності кондиціонера.

Раніше писали, як правильно користуватися кондиціонером влітку, щоб не розоритися на комунальних платежах. За словами енергетиків, найголовніше — правильно підібрати температуру.