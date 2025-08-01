Кібератака на "Аерофлот": хакери показали перельоти гендиректора компанії та його особисті дані

Кіберпартизани показали дані про понад 30 перельотів генерального директора "Аерофлоту" Сергія Александровського. "Роскомнадзор" заперечував витік даних після злому.

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Білоруські хакери з команди "Кіберпартизани BY", які брали участь у зломі IT-інфраструктури "Аерофлоту", опублікували підтвердження отримання доступу до особистих даних клієнтів компанії.

Партизани показали інформацію про понад 30 перельотів генерального директора авіакомпанії Сергія Александровського з квітня 2024-го по червень 2025 року. Зі скріншота стає зрозуміло, що хакери отримали доступ до його паспортних даних.

Публікація даних стала реакцією хакерів на заяви "Роскомнадзора" про те, що витік даних "Аерофлоту" після злому не підтвердився.

Видання The Bell повідомило, що зазначені в таблиці дати перельотів збігаються з інформацією про поїздки Александровського з відкритих джерел. На початку червня він брав участь у конференції "Цифрова індустрія промислової Росії" в Нижньому Новгороді.

За директором "Аерофлоту" напередодні відкриття конференції резервувалися місця на чотирьох рейсах до Нижнього Новгорода. Якщо витік особистих даних підтвердиться, у "Роскомнадзора" будуть підстави для перевірки "Аерофлоту" і накладення штрафу на суму 500 млн рублів.

"Кіберпартизани" говорили, що зламали авіаперевізника завдяки тому, що співробітники компанії знехтували безпекою паролів. Наприклад, Александровський не міняв пароля з 2022 року.

Нагадаємо, білоруські хакери зламували "Аерофлот" спільно з колегами з Silent Crow. Доступ до корпоративної мережі вони отримували кілька місяців.

Знищення внутрішньої IT-інфраструктури "Аерофлоту" призвело до колапсу в аеропорту "Шереметьєво". Пасажирів просили вийти з аеропорту.