Кибератака на "Аэрофлот": хакеры показали перелеты гендиректора компании и его личные данные

Киберпартизаны показали данные о более 30 перелетах генерального директора "Аэрофлота" Сергея Александровского. "Роскомнадзор" отрицал утечку данных после взлома.

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Белорусские хакеры из команды "Киберпартизаны BY", участвовавшие во взломе IT-инфраструктуры "Аэрофлота", опубликовали подтверждение получения доступа к личным данным клиентов компании.

Партизаны показали информацию о более 30 перелетах генерального директора авиакомпании Сергея Александровского с апреля 2024-го по июнь 2025 года. Из скриншота становится ясно, что хакеры получили доступ к его паспортным данным.

Публикация данных стала реакцией хакеров на заявления "Роскомнадзора" о том, что утечка данных "Аэрофлота" после взлома не подтвердилась.

Издание The Bell сообщило, что указанные в таблице даты перелетов совпадают с информацией о поездках Александровского из открытых источников. В начале июня он участвовал в конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде.

За директором "Аэрофлота" накануне открытия конференции резервировались места на четырех рейсах в Нижний Новгород. Если утечка личных данных подтвердится, у "Роскомнадзора" будут основания для проверки "Аэрофлота" и наложения штрафа на сумму 500 млн рублей.

"Киберпартизаны" говорили, что взломали авиаперевозчика благодаря тому, что сотрудники компании пренебрегли безопасностью паролей. К примеру, Александровский не менял пароль с 2022 года.

Напомним, белорусские хакеры взламывали "Аэрофлот" совместно с коллегами из Silent Crow. Доступ к корпоративной сети они получали несколько месяцев.

Уничтожение внутренней IT-инфраструктуры "Аэрофлота" привела к коллапсу в аэропорту "Шереметьево". Пассажиров просили выйти из аэропорта.