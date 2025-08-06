Які смартфони з'являться у 2025 році: чим здивують Pixel, iPhone, Xiaomi та інші моделі (фото)

Нинішній рік уже ознаменувався кількома гучними прем'єрами нових смартфонів. Свої гаджети вже випустили Google, Samsung, Apple, Motorola, OnePlus, але на цьому історія дебютів не закінчується.

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До кінця року ще досить багато часу, і за цей час очікується принаймні п'ять великих релізів, пише techadvisor.com. Видання визначило фаворитів, за якими стежитимуть його експерти.

Серія Google Pixel 10

У березні вийшла модель Pixel 9a, а на 20 серпня заплановано вихід серії Pixel 10, у якій знову буде чотири моделі: базова, Pro-версія, Pro XL і Pro Fold.

У всіх представників серії буде схожий дизайн, хоча у базової версії цього разу додасться новий колір — жовтий "Limoncello". Усі телефони працюватимуть на Google Tensor G5.

Pixel 10 Pro Fold, схоже, запозичить основну задню камеру у 9a Фото: techadvisor.com

Головною новиною в плані камер є очікуваний новий телеоб'єктив у стандартному Pixel 10. Ще ходять чутки, що 10 Pro Fold отримає 50-мегапіксельну основну камеру Pixel 9a.

Honor Magic V5

У Китаї Magic V5 уже надійшов у продаж — причому ще на початку липня. До кінця літа має відбутися і світова прем'єра.

Magic V5 вийшов настільки тонким, наскільки це можливо Фото: techadvisor.com

Поки точаться дискусії щодо того, чи можна вважати новий складаний Honor найтоншим смартфоном у цій категорії, інші характеристики, схоже, не викликають розбіжностей. Magic V5 оснащений 6,43-дюймовим AMOLED-дисплеєм FHD+, який відкривається, показуючи 7,95-дюймовий внутрішній екран. Обидва екрани підтримують адаптивну частоту оновлення 120 Гц.

Ще є потужний чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а потрійна задня камера включає 50-мегапіксельний основний об'єктив, 64-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом і 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Серія Apple iPhone 17

Нова лінійка iPhone очікується на початку вересня. У ній будуть стандартні чотири моделі, але разом з тим відбудуться і помітні зміни: надтонкий iPhone 17 Air замінить собою модель Plus.

Деякі функції знову з'являться у моделей Pro і Pro Max. Фото: techadvisor.com

Товщина нового смартфона становитиме 5,6 мм, а вага — всього 145 г, незважаючи на 6,6-дюймовий OLED-дисплей.

Щоправда, акумулятор буде слабенький — всього 2800 мАг.

Серія Xiaomi 16

Тут інтриги з датами побільше: компанія Qualcomm підтвердила, що її майбутній флагманський чипсет Snapdragon 8 Elite 2 дебютує на телефоні Xiaomi, і це буде щонайменше один із 16 телефонів Xiaomi, які вийдуть у Китаї наприкінці цього року. Світовий реліз відбудеться вже наступного, 2026, року.

Поки що тільки одним із найкращих вважається модель 15 Ultra Фото: techadvisor.com

Найімовірніше, з'являться три флагманські моделі — Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro і Xiaomi 16 Ultra, — хоча Pro може пропустити глобальний запуск, як це було із серією Xiaomi 15.

Серія 16 працюватиме під управлінням HyperOS 3 — операційної системи Xiaomi на базі Android 16.

Серія OnePlus 15

Насправді це мала бути серія з номером 14, але його пропустили, оскільки в Китаї це вважається нещасливим числом.

Заради забобони число 14 у новій лінійці вирішили пропустити Фото: techadvisor.com

У лінійці буде два телефони — флагман OnePlus 15 і модель престижного середнього класу OnePlus 15R.

Вихід у Китаї, найімовірніше, відбудеться наприкінці нинішнього року, а світовий реліз — на початку 2026 року.

Раніше стало відомо, що навесні 2026 року Apple планує випустити наступну бюджетну версію смартфона-флагмана. Йдеться про модель iPhone 17e, який стане частиною основної лінійки iPhone 17.

Нагадаємо також, що китайська компанія Honor, коли представила новий складаний смартфон Magic V5, стверджувала, що він найтонший у світі. Але технічно це виявилося не зовсім так.