Эти смартфоны всех удивят: какие модели еще появятся в 2025 году (фото)

Нынешний год уже ознаменовался несколькими громкими премьерами новых смартфонов. Свои гаджеты уже выпустили Google, Samsung, Apple, Motorola, OnePlus, но на этом история дебютов не заканчивается.

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До конца года еще довольно много времени, и за это время ожидается по крайней мере пять крупных релизов, пишет techadvisor.com. Издание определило фаворитов, за которыми будут следить его эксперты.

Серия Google Pixel 10

В марте вышла модель Pixel 9a, а на 20 августа запланирован выход серии Pixel 10, в которой снова будет четыре модели: базовая, Pro-версия, Pro XL и Pro Fold.

У всех представителей серии будет схожий дизайн, хотя у базовой версии на этот раз добавится новый цвет – желтый «Limoncello». Все телефоны будут работать на Google Tensor G5.

Pixel 10 Pro Fold, похоже, позаимствует основную заднюю камеру у 9a Фото: techadvisor.com

Главной новостью в плане камер является ожидаемый новый телеобъектив в стандартном Pixel 10. Еще ходят слухи, что 10 Pro Fold получит 50-мегапиксельную основную камеру Pixel 9a.

Honor Magic V5

В Китае Magic V5 уже поступил в продажу – причем еще в начале июля. До конца лета должна состояться и мировая премьера.

Magic V5 получился настолько тонким, насколько это возможно Фото: techadvisor.com

Пока идут дискуссии насчет того, можно ли считать новый складной Honor самым тонким смартфоном в этой категории, остальные характеристики, похоже, не вызывают разногласий. Magic V5 оснащен 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+, который открывается, показывая 7,95-дюймовый внутренний экран. Оба экрана поддерживают адаптивную частоту обновления 120 Гц.

Еще есть мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а тройная задняя камера включает 50-мегапиксельный основной объектив, 64-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Серия Apple iPhone 17

Новая линейка iPhone ожидается в начале сентября. В ней будут стандартные четыре модели, но вместе с тем произойдут и заметные перемены: сверхтонкий iPhone 17 Air заменит собой модель Plus.

Некоторые функции снова появятся у моделей Pro и Pro Max. Фото: techadvisor.com

Толщина нового смартфона составит 5,6 мм, а вес — всего 145 г, несмотря на 6,6-дюймовый OLED-дисплей.

Правда, аккумулятор будет слабоват – всего 2800 мАч.

Серия Xiaomi 16

Тут интриги с датами побольше: компания Qualcomm подтвердила, что ее будущий флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite 2 дебютирует на телефоне Xiaomi, и это будет как минимум один из 16 телефонов Xiaomi, которые выйдут в Китае в конце этого года. Мировой релиз состоится уже в следующем, 2026, году.

Пока что только одним из лучших считается модель 15 Ultra Фото: techadvisor.com

Скорее всего, появятся три флагманские модели — Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Ultra, — хотя Pro может пропустить глобальный запуск, как это было с серией Xiaomi 15.

Серия 16 будет работать под управлением HyperOS 3 — операционной системы Xiaomi на базе Android 16.

Серия OnePlus 15

На самом деле это должна была быть серия с номером 14, но его пропустили, так как в Китае это считается несчастливым числом.

Ради суеверия число 14 в новой линейке решили пропустить Фото: techadvisor.com

В линейке будет два телефона – флагман OnePlus 15 и модель престижного среднего класса OnePlus 15R.

Выход в Китае, скорее всего, состоится в конце нынешнего года, а мировой релиз — в начале 2026 года.

Ранее стало известно, что весной 2026 года Apple планирует выпустить следующую бюджетную версию смартфона-флагмана. Речь о модели iPhone 17e, который станет частью основной линейки iPhone 17.

Напомним также, что китайская компания Honor, когда представила новый складной смартфон Magic V5, утверждала, что он самый тонкий в мире. Но технически это оказалось не совсем так.