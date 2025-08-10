Зняв свій політ: iPhone 16 Pro Max залишився цілим при падінні з літака (фото, відео)

Жінка випадково впустила свій iPhone з висоти 800 метрів. Після падіння та екстремального приземлення телефон увімкнувся без проблем.

Захисниця довкілля Ешлі Прейндж під час польоту над Німеччиною на невеликому літаку випадково упустила з руки свій iPhone 16 Pro Max, який полетів на землю з висоти приблизно 800 метрів.

Після приземлення Ешлі скористалася вбудованою функцією "Знайти мене", яка показала останнє відоме місце розташування телефону в долині Рейну, глибоко в лісі. Жінка спочатку вирішила відмовитися від пошуків апарата, але згадала, що її кредитні картки та водійські права лежать у чохлі смартфона.

Після кількох годин пошуків Ешлі знайшла свій зниклий iPhone 16 Pro, який продовжував вести зйомку. З'ясувалося, що під час падіння незначних пошкоджень зазнав лише корпус телефону.

Жінка вважає, що забезпечив смартфону цілісність товстий шкіряний чохол виробника Bellroy.

