Снял свой полет: iPhone 16 Pro Max остался целым при падении с самолета (фото, видео)

Женщина случайно уронила свой iPhone с высоты 800 метров. После падения и экстремального приземления телефон включился без проблем.

Related video

Защитница окружающей среды Эшли Прейндж во время полета над Германией на небольшом самолете случайно выронила из руки свой iPhone 16 Pro Max, который полетел на землю с высоты примерно 800 метров.

После приземления Эшли воспользовалась встроенной функцией "Найти меня", которая показала последнее известное местоположение телефона в долине Рейна, глубоко в лесу. Женщина сначала решила отказаться от поисков аппарата, но вспомнила, что ее кредитные карты и водительские права лежат в чехле смартфона.

Важно

Тесты не лгут: эксперты назвали 3 смартфона с самыми лучшими селфи-камерами (фото)

После нескольких часов поисков Эшли нашла свой пропавший iPhone 16 Pro, который продолжал вести съемку. Выяснилось, что вовремя падения незначительные повреждения получил лишь корпус телефона.

Женщина считает, что обеспечил смартфону целостность толстый кожаный чехол производителя Bellroy.

Напомним, женщина посещала зоопарк в городе Эммен в Нидерландах, как вдруг ее смартфон выскользнул из рук и полетел прямо в вольер, в котором живет стая бабуинов. Гаджет не разбился при этом, однако на происшествие быстро отреагировали приматы.

Также Фокус писал, почему пассажирам следует включать режим "полета" на смартфоне в самолете. Оказывается, что так нужно делать по двум причинам.

Кстати, для многих путешественников авиаперелет — это источник стресса, поскольку турбулентность, мысли о высоте в 10 тысяч метров и страх перед возможными неисправностями могут испортить даже самую ожидаемую поездку. В связи с этим эксперт назвал самое безопасное место в самолете.