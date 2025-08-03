Обязательно знать: почему пассажирам следует включать режим "полета" на смартфоне в самолете

Большинство пассажиров, которые пользуются самолетами, знают о необходимости переводить свои гаджеты в режим "полета". Однако далеко не все знают, почему людям на борту самолета необходимо это делать — вопросов безопасности или профилактики ненужных последствий.

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Один из пользователей в сети поинтересовался, в чем такая необходимость переключать свой смартфон в "режим полета", говорится в заметке на Reddit.

Любознательный путешественник решил задать этот вопрос, и ответы оказались довольно неожиданными. Оказывается, что так нужно делать по двум причинам, о которых написал один из юзеров, который работает написал, что работает в авиакомпании.

"Главная причина — это то, что при взлете и посадке телефон мог бы подключаться и отключаться от многих мобильных вышек одновременно, что раньше могло создавать проблемы для сетей. Хотя сейчас это уже почти неактуально, тогда это считалось мерой предосторожности", — написал комментатор.

Второй причиной пользователь Reddit указал "возможные помехи в работе авиационного оборудования, особенно радиосвязи". Такие помехи могут произойти во время работы пилотов.

"Вы же замечали, как динамик начинает жужжать, когда вам звонят? Это может случиться и с наушниками пилота — хотя и очень редко", — написал юзер.

Женщина в самолете пользуется смартфоном в самолете Фото: Shutterstock

Издание Mirror подробно также указало перечень причин, почему пассажирам на борту самолета стоит выключать смартфоны или переводить в режим "полета". Сейчас, как пишут журналисты, сегодняшние самолеты хорошо защищены от электронных помех, и риск от мобильных устройств считается минимальным.

"Сейчас правила регулирования в отношении гаджетов остаются неизменными. Главная причина заключается в том, что Телефон на большой высоте пытается подключиться к ряду вышек одновременно, что создает нагрузку на сети и быстро разряжает аккумулятор. Также авиакомпании хотят сохранить спокойную атмосферу в салоне — представьте, если бы каждый говорил по телефону во весь голос", — говорится в тексте британских СМИ.

Реакция пользователей

В заметке мужчины на форуме, ряд пользователей высказали свои предположения по причине отключения или перевода в режим полета своих гаджетов. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Это делается, чтобы пассажиры обращали внимание на инструктаж по безопасности. Люди, слушайте внимательно, это может спасти вам жизнь!";

"Главная причина в том, чтобы телефон не должен создавать проблем в воздухе — мы же и так окружены волнами со всех сторон. Да еще и Wi-Fi в самолетах теперь доступен!";

"Это для спокойствия и тишины. Это, наверное, единственное место, где еще можно отключиться от всего — и никто не осудит. Надеюсь, это никогда не изменится";

"Когда-то я читал, что это связано с потенциальными помехами в наушниках пилота";

"Отдельные тесты не означают, что риск отсутствует полностью. Тем более с будущими моделями наушников все может измениться. Лучше уж перестраховаться — особенно при взлете и посадке, когда риск наибольший".

Ранее Фокус сообщал, что пилота арестовали прямо в кабине самолета. Полицейские ворвались в салон самолета Delta Airlines сразу после приземления в Сан-Франциско.

Впоследствии стало известно, как пассажирка проучила блогера за съемки ролика в самолете. Жительница Сингапура Нора решила проучить наглеца "не нарушать" больше любого личного пространства.