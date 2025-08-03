Обов'язково знати: чому пасажирам слід вмикати режим "польоту" на смартфоні в літаку

Більшість пасажирів, які користуються літаками, знають про необхідність переводити свої гаджети в режим "польоту". Однак далеко не всі знають, чому людям на борту літака необхідно це робити — запитань безпеки чи профілактики непотрібних наслідків.

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Один з користувачів у мережі поцікавився, в чому є така потреба перемикати свій смартфон у "режим польоту", йдеться в дописі на Reddit.

Допитливий мандрівник вирішив поставити це запитання, і відповіді виявилися доволі неочікуваними. Виявляється, що так потрібно робити з двох причин, про які написав один з юзерів, який працює написав, що працює в авіакомпанії.

"Головна причина — це те, що при злеті й посадці телефон міг би підключатися й відключатися від багатьох мобільних вишок одночасно, що раніше могло створювати проблеми для мереж. Хоча нині це вже майже неактуально, тоді це вважали запобіжним заходом", — написав коментатор.

Другою причиною користувач Reddit вказав "можливі перешкоди в роботі авіаційного обладнання, особливо радіозв’язку". Такі перешкоди можуть статися під час роботи пілотів.

"Ви ж помічали, як динамік починає дзижчати, коли вам дзвонять? Це може трапитися і з навушниками пілота — хоча й дуже рідко", — написав юзер.

Жінка в літаку користується смартфоном Фото: Shutterstock

Видання Mirror детально також вказало перелік причин, чому пасажирам на борту літака варто вимикати смартфони чи переводити в режим "польоту". Наразі, як пишуть журналісти, Сьогоднішні літаки добре захищені від електронних перешкод, і ризик від мобільних пристроїв вважається мінімальним.

"Наразі правила регулювання щодо гаджетів залишаються незмінними. Головна причина полягає в тім, що Телефон на великій висоті намагається підключитися до низки вишок одночасно, що створює навантаження на мережі та швидко розряджає акумулятор. Також авіакомпанії хочуть зберегти спокійну атмосферу в салоні — уявіть, якби кожен говорив телефоном на повний голос", — йдеться у тексті британських ЗМІ.

Реакція користувачів

В дописі чоловіка на форумі, низка користувачів висловили свої припущення з причини вимкнення чи переведення в режиму польоту своїх гаджетів. Найбільше юзерам сподобалися наступні репліки:

"Це робиться, щоб пасажири звертали увагу на інструктаж з безпеки. Люди, слухайте уважно, це може врятувати вам життя!";

"Головна причина в тому, аби телефон не повинен створювати проблем у повітрі — ми ж і так оточені хвилями з усіх боків. Та ще й Wi-Fi у літаках тепер доступний!";

"Це для спокою і тиші. Це, напевно, єдине місце, де ще можна відключитися від усього — і ніхто не засудить. Сподіваюся, це ніколи не зміниться";

"Колись я читав, що це пов’язано з потенційними перешкодами у навушниках пілота";

"Окремі тести не означають, що ризик відсутній повністю. Тим паче з майбутніми моделями навушників усе може змінитися. Краще вже перестрахуватися — особливо під час злету й посадки, коли ризик найбільший".

Раніше Фокус повідомляв, що арештували пілота просто в кабіні літака. Поліціянти увірвалися в салон літака Delta Airlines одразу після приземлення в Сан-Франциско.

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