Блогерка знімала ролик і заважала іншим у літаку: сусідка провчила нахабу (відео)

Мешканка Сингапуру Нора опинилася в незручній ситуації, коли її сусідка почала знімати відео для своїх соцмереж з ілюмінатора та заважати героїні історії. Тому жінка вирішила провчити нахабу "не порушувати" більше будь-якого особистого простору.

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Сама Нора каже, що її ролик був закликом поважати приватний простір інших пасажирів у літаку, відповідне відео вона розмістила у своєму Tiktok.

Сингапурка розповіла, що 28 липня в понеділок летіла рейсом Singapore Airlines з Пенанга до Сингапура, коли поруч інша пасажирка зухвало простягає руку поперед її грудей, щоб зняти краєвид з вікна.

"Агов, контент-кріейтори" Не треба просто так простягати руку через мої груди, щоб знімати. Спочатку спитай дозволу!" — підписала своє відео Нора.

В розмові з журналістами MustShareNews дівчина розповіла, що почувається обуреною таким нахабством і втручанням. А тому вирішила відповісти нахабці, а потім прямо сказала сусідці, що її поведінка просто "огидна".

"Її рука була надто близько до моїх грудей, і вона навіть не попросила дозволу. Я намагалася відштовхнути руку, однак жінка все одно продовжувала знімати ще близько 1–2 хвилин", — розповіла героїня історії.

Вона зазначила, що це був її перший такий досвід у літаку, і він залишив неприємний осад. Нора вважає, що якщо хтось хоче зняти краєвид з вікна для свого контенту, тоді слід "забронювати собі місце біля вікна та не поводитися нікчемним чином".

Пізніше в коментарях до свого посту, вона додала, що їй таки урвався терпець, і вона сильно відштовхнула руку сусідки після неодноразових попереджень. Після фізичного методу переконання припинити "неподобство", сусідка вгамувалася.

Реакція соцмереж

Під публікацією Нори багато користувачів підтримали обурення Нори, а також схвалили той факт, що вона вирішила провчити нахабу. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Наступного разу закривай ілюмінатор шторою";

"Правильно зробила. Якого чорта вона пхалася?";

"Я теж так думаю: хочеш знімати — купи квиток біля вікна та знімай, скільки влізе";

"А дозволу спитати? Здається, манери нині нічого не значать";

"Я б не тільки штовхнула руку, але й вдарила за таке. Чого лізти в мій простір?".

Раніше Фокус розповідав, що родина з України та дві казашки побилися в літаку. Розмова на підвищених тонах швидко переросла в бійку, поліції довелося розбороняти сторони.

Згодом стало відомо, як конфлікт двох літаків ледь не призвів до катастрофи. Пасажири з жахом спостерігали через ілюмінатори, як пілот намагався уникнути авіатрощі.