"Поясню, коли приземлимось": у США ледь не зіткнулись пасажирський літак і бомбардувальник

Пасажири з жахом спостерігали через ілюмінатори, як пілот намагався уникнути авіатрощі. «Агресивний» маневр врятував десятки життів, адже борт ВПС США наблизився на небезпечну відстань.

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Інцидент стався під час рейсу 3788, пасажирський літак ввечері 19 липня прямував з Міннеаполіса у штаті Міннесота до аеропорту у місті Майнот штату Північна Дакота. Несподівано до пасажирського літака небезпечно наблизився бомбардувальник B-52 Stratofortress. Про це 21 липня повідомили у Mirror.

Польоту на Embraer E175 мав тривати 90 хвилин, але поблизу авіабази у Майноті виникла загроза зіткнення. Тоді пілот здійснив "агресивний маневр", а екіпаж і пасажири могли побачити через ілюмінатори американський бомбардувальник.

Зі слів очевидців, атмосфера була на диво спокійною, хоча літак виконав цілу серію різких поворотів. Пасажирка Моніка Грін згадала, що відчувала себе божевільною, адже навколо "ніхто не реагував".

"Ми зробили дуже крутий поворот, і тоді пілот вийшов на зв'язок і сказав: "Вибачте всім, я все поясню, коли ми безпечно приземлимося". (…) Ми всі просто подивилися один на одного і мовчали", — описала вона.

Маршрут літака на мапі Фото: Mirror

Грін відзначила швидку реакцію пілота та те, що він запропонував ретельне пояснення ситуації. Однак, як вона пояснила, з голосу було зрозуміло, що насправді чоловік схвильований.

"Він поводився дуже невимушено, якщо можна бути невимушеним у таких справах, але було видно, що він перебуває у стресовому стані. Він майже тремтів, намагаючись знайти правильні слова, але він був милим і докладним. Було приємно, що вони не збиралися просто відмахнутися від цього", — зауважила жінка.

Коли небезпека минула, пілот розповів, що диспетчерська служба наказала йому змінити курс. Причиною стало наближення іншого літака, коли пасажирський борт мав заходити на посадку. Пілот сказав, що отримував перед цим жодних попереджень про активність військової авіації поблизу і це — рідкісне явище. Він вирішив, що найбезпечніше буде летіти посаду бомбардувальника.

Після приземлення вдячні пасажири похвалили пілота за його відкритість. В авіакомпанії SkyWest заявили, що літак успішно приземлився, отримавши дозвіл на посадку від диспетчерів, але був змушений зробити коло, адже на його шляху несподівано з’явився інший борт. Інцидент розслідують.

Нагадаємо, касирка з Китаю жила подвійним життям. Поки на роботі вважали, що вона живе за скромну зарплату, у соцмережах жінка транслювала справжню розкіш, витрачаючи мільйони на свою зовнішність, дорогі аксесуари та азартні ігри.

Ввечері 20 липня на Камчатці зафіксували землетрус, найсильніші підземні поштовхи досягли магнітуди 7,4 бала. У ЗМІ передали, що попри відсутність значних наслідків, сейсмічна активність змусила місцевих "неабияк понервувати".