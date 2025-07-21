"Подобається, коли мене хвалять": жінка вкрала 2,4 млн доларів на розкішне життя (фото)
Від скромної працівниці не очікували, що вона здатна на організацію масштабної схеми фінансового шахрайства. Чужі гроші вона витрачала на дорогі сумки, омолодження на хірургічному столі та гру в казино.
41-річна Ван Цзин працювала касиркою у компанії, яка надає квіткові й садові послуги у Шанхаї. Фірма була заснована людиною, на прізвище Сюй. Разом Сюй і Ван створили захищену систему онлайн-банкінгу, яку контролював засновник бізнесу. Він найняв професійну бухгалтерську контору й міг контролювати фінанси через телефон, тому почувався впевнено. Однак, як відомо з матеріалу South China Morning Post від 20 липня, чоловік помилявся.
Ззовні Ван здавалась скромною працівницею, яка жила лише на 8 000 юанів (1100 доларів) на місяць. Однак насправді вона ставилась до рахунків компанії як до власних і використовувала чужі гроші. Згодом касирка зізналась, що крадіжки коштів були її єдиною мотивацією ходити на роботу.
Загалом за 6 років Ван переказала собі 17 мільйонів юанів (2,4 мільйона доларів США). Найбільша сума, яку вона вкрала за один раз, сягала 30-40 тисяч юанів (від 4 100 до 5 600 доларів).
Майже три мільйони жінка програла у казино. Ще в 300 тисяч їй обходились омолоджувальні процедури, які шахрайка робила чотири рази на рік. Тобто ця частина зміна іміджу вимагала витрат у 1,2 мільйона юанів на рік.
Ван не приховувала свого заможного способу життя, транслюючи його у соцмережах. Приблизно 2 мільйони юанів на рік вона витрачала на предмети розкоші. Зокрема, вона придбала діамантові браслети, вартість яких перевищувала 100 тисяч юанів, та лімітовані сумочки зі шкіри крокодила.
"Я засліплена марнославством, я ніколи не витрачала гроші на жодного чоловіка. Я просто хочу виглядати краще. Мені подобається, коли мене хвалять, і я виглядаю молодо", — поділилась шахрайка.
Її несподівано викрили у липні 2024 року, коли в компанію незаплановано навідались податківці. Фахівці виявили, що між податковими деклараціями та реальними операціями є розбіжності. На той час рахунки фірми були порожніми, і Сюй доводилося покривати виплати співробітникам з власних заощаджень.
Прокуратура звинуватила Ван у розкраданні коштів та шахрайстві, триває розгляд справи. Ця історія збентежила китайське суспільство, адже людей здивувало, як бос не викрив фінансові махінації за 6 років.
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