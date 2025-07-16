Кружляв у небі, розлякуючи пілотів: у Канаді невідомий викрав літак (відео)

Викрадений легкомоторний літак став причиною тимчасового закриття повітряного простору над міжнародним аеропортом Ванкувера, одним із найбільш завантажених у Канаді.

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Літак Cessna 172 вилетів із міжнародного аеропорту Вікторія, де його використовують для льотної підготовки, пролетів близько 40 миль на північ до Ванкувера і почав кружляти над аеропортом, пише CNN.

Захоплений літак кружляв над аеропортом Ванкувера

"У нас є захоплений літак, який знаходиться в безпосередній близькості від аеропорту. Про всяк випадок, якщо щось почне рухатися у ваш бік, у вас є можливість діяти на свій розсуд", — попередив диспетчер вишки інші літаки.

Люди на землі спостерігали, як літак знижувався і кружляв, поки авіадиспетчери прибирали зі шляху інші літаки.

Одним із таких літаків був Boeing 737 авіакомпанії WestJet, якому було наказано перервати посадку через "нестандартний літак 172", що пролітав буквально у нього перед носом.

Мотиви людини, яка викрала літак, невідомі Фото: Скриншот

"Він робив досить різкі повороти на малій висоті. Я подумав: "Ух ти! Цікаво, чи не влип він у біду?" — розповів один з очевидців.

Викрадений літак зрештою благополучно приземлився в міжнародному аеропорту Ванкувера і був негайно оточений поліцією. Підозрюваний, особу якого влада не встановила, був єдиною людиною, яка перебувала всередині, і його заарештували.

Поліція та аеропорт не надали жодних пояснень щодо того, чому було викрадено літак.

Нагадаємо, вдень 13 липня в Лондоні біля аеропорту "Саутенд" розбився бізнес-джет. Літак вибухнув у повітрі, а уламки впали неподалік від злітної смуги. Усі, хто були на борту, загинули.

Також Фокус писав про падіння літака в Індії, яке сталося 12 червня 2025 року. Літак вилетів з аеропорту Нью-Делі, але з невідомих причин раптом звернув з маршруту і впав на гуртожиток місцевого медичного коледжу. Унаслідок авіакатастрофи загинуло майже 300 осіб. Одна людина врятувалася: чоловік прийшов до тями на сидінні біля одного з виходів в оточенні мертвих пасажирів.