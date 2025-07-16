Кружил в небе, распугивая пилотов: в Канаде неизвестный угнал самолет (видео)

Угнанный легкомоторный самолет стал причиной временного закрытия воздушного пространства над международным аэропортом Ванкувера, одним из самых загруженных в Канаде.

Related video

Самолет Cessna 172 вылетел из международного аэропорта Виктория, где он используется для летной подготовки, пролетел около 40 миль на север до Ванкувера и начал кружить над аэропортом, пишет CNN.

Захваченный самолет кружил над аэропортом Ванкувера

"У нас есть захваченный самолет, который находится в непосредственной близости от аэропорта. На всякий случай, если что-то начнет двигаться в вашу сторону, у вас есть возможность действовать по своему усмотрению", — предупредил диспетчер вышки другие самолеты.

Люди на земле наблюдали, как самолет снижался и кружил, пока авиадиспетчеры убирали с пути другие самолеты.

Одним из таких самолетов был Boeing 737 авиакомпании WestJet, которому было приказано прервать посадку из-за "нестандартного самолета 172", пролетавшего буквально у него перед носом.

Мотивы человека, угнавшего самолет, неизвестны Фото: Скриншот

"Он делал довольно резкие повороты на малой высоте. Я подумал: "Ух ты! Интересно, не влип ли он в беду?" – рассказал один из очевидцев.

Угнанный самолет в конце концов благополучно приземлился в международном аэропорту Ванкувера и был немедленно окружен полицией. Подозреваемый, личность которого властями не установлена, был единственным находившимся внутри человеком и был арестован.

Полиция и аэропорт не предоставили никаких объяснений относительно того, почему был угнан самолет.

Напомним, днем 13 июля в Лондоне возле аэропорта "Саутенд" разбился бизнес-джет. Самолет взорвался в воздухе, а обломки упали неподалеку от взлетной полосы. Все, кто были на борту, погибли.

Также Фокус писал о падении самолета в Индии, которое произошло в 12 июня 2025 года. Самолет вылетел из аэропорта Нью-Дели, но по неизвестным причинам вдруг свернул с маршрута и упал на общежитие местного медицинского колледжа. В результате авиакатастрофы погибло почти 300 человек. Один человек спасся: мужчина пришел в себя на сиденье возле одного из выходов в окружении мертвых пассажиров.