"Нравится, когда меня хвалят": женщина украла 2,4 млн долларов на роскошную жизнь (фото)

От скромной работницы не ожидали, что она способна на организацию масштабной схемы финансового мошенничества. Чужие деньги она тратила на дорогие сумки, омоложение на хирургическом столе и игру в казино.

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41-летняя Ван Цзин работала кассиршей в компании, которая предоставляет цветочные и садовые услуги в Шанхае. Фирма была основана человеком по фамилии Сюй. Вместе Сюй и Ван создали защищенную систему онлайн-банкинга, которую контролировал основатель бизнеса. Он нанял профессиональную бухгалтерскую контору и мог контролировать финансы через телефон, поэтому чувствовал себя уверенно. Однако, как известно из материала South China Morning Post от 20 июля, мужчина ошибался.

Внешне Ван казалась скромной работницей, которая жила всего на 8 000 юаней (1100 долларов) в месяц. Однако на самом деле она относилась к счетам компании как к собственным и использовала чужие деньги. Впоследствии кассирша призналась, что кражи средств были ее единственной мотивацией ходить на работу.

Всего за 6 лет Ван перевела себе 17 миллионов юаней (2,4 миллиона долларов США). Наибольшая сумма, которую она украла за один раз, достигала 30-40 тысяч юаней (от 4 100 до 5 600 долларов).

Почти три миллиона женщина проиграла в казино. Еще в 300 тысяч ей обходились омолаживающие процедуры, которые мошенница делала четыре раза в год. То есть эта часть смена имиджа требовала расходов в 1,2 миллиона юаней в год.

Ван не скрывала своего богатого образа жизни, транслируя его в соцсетях. Примерно 2 миллиона юаней в год она тратила на предметы роскоши. В частности, она приобрела бриллиантовые браслеты, стоимость которых превышала 100 тысяч юаней, и лимитированные сумочки из кожи крокодила.

Одна из дорогих сумок Ван Цзин Фото: SCMP/Weibo

"Я ослеплена тщеславием, я никогда не тратила деньги ни на одного мужчину. Я просто хочу выглядеть лучше. Мне нравится, когда меня хвалят, и я выгляжу молодо", — поделилась мошенница.

Ее неожиданно разоблачили в июле 2024 года, когда в компанию незапланированно наведались налоговики. Специалисты обнаружили, что между налоговыми декларациями и реальными операциями есть расхождения. В то время счета фирмы были пустыми, и Сюй приходилось покрывать выплаты сотрудникам из собственных сбережений.

Фото Ван Цзин Фото: SCMP/Weibo

Прокуратура обвинила Ван в хищении средств и мошенничестве, продолжается рассмотрение дела. Эта история смутила китайское общество, ведь людей удивило, как босс не разоблачил финансовые махинации за 6 лет.

Напомним, в Великобритании получило огласку дело раздела имущества по завещанию. Дети покойного бизнесмена индийского происхождения оказались в центре внимания из-за ряда странных разногласий и совпадений.

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