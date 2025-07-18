Женщина судится с сестрой из-за "странного" завещания: на суде всплыло неожиданное (фото)

В Великобритании громкий резонанс набрало дело распределения имущества по завещанию между детьми покойного бизнесмена индийского происхождения Лаксмиканта Патела. Трое потомков — две сестры и брат — оказались в центре внимания журналистов и СМИ из-за ряда странных разногласий и совпадений.

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Одна из дочерей покойного предпринимателя Бхаветенна Стюарт-Браун подала в суд, потому что получила лишь £250 (14 тыс. грн) из наследства отца в £600 тыс. (33,7 млн грн), а сестра Анджу Пател получила почти все, сообщает The Telegraph.

Интересным оказался тот факт, отмечают журналисты, что брат сестер, Пиюш Пател, тоже получил только £250. В начале судебного слушания Анджу Пател заявила, что отец изменил завещание и объяснил это тем, что потерял доверие к Бхавенетте и Пиюшу, которые "не выполнили свой долг" как дети. Тем не менее он оставил им символическую сумму, сказав: "Как отец, я не забыл о них".

Дом покойного мистера Патела в Гарроу Фото: Champion News

Согласно новому завещанию, 58-летняя Аджу Пател унаследовала семейный дом стоимостью £600 тысяч в северо-западном районе Лондона под названием Гарроу, известного своими коттеджами и элитными домами.

Истица сообщила суду, что отец мог не знать содержания нового завещания, и на это есть несколько "странных обстоятельств". Женщина указывает, что само завещание было написано на английском, которым отец не владел достаточно хорошо.

На суде оказалось, что в семье Пателей есть конфликты между потомками покойного. Например, Приюш отказался развеять прах матери в Индии, а его отмечали как "чрезвычайно властную фигуру". Что касается госпожи Стюарт-Браун, то она имеет "плохой характер и злоупотребляла доверием отца, пока он был жив".

Представитель истицы Тимоти Шервин указывает, что последнее завещание якобы составлено господином Пателем в августе 2021 года. Именно тогда у мужчины обнаружили неоперабельную форму онкологии легких, а последняя воля мужчины имеет "несколько странных обстоятельств", которые вызывают серьезные подозрения.

Сестры Бхаветенна и Анджу судятся из-за завещания отца Фото: коллаж Фокус

Адвокат говорил, что отец якобы передал новые инструкции для завещания близкому другу Анджу, который не был юристом. Само завещание было оформлено после госпитализации мужчины из-за головокружения, вялости и кашля с кровью, а документ был создан на английском, на котором отец не мог должным образом прочитать. В целом это заставляет подозревать сторону ответчиков в вероятном сговоре с целью "подделки документов и незаконного получения состояния преступным образом".

Представитель ответчицы Джеймс Кейн настаивает, что еще в 2019 году отец был глубоко разочарован в Бхаванетти и ее брате Пиюшу. Он отметил, что отец говорил, будто истица "злоупотребляла его доверием", а после диагноза в августе 2021 года "решил принять меры".

Сейчас истица требует отменить действующее завещание и вернуть условия завещания 2014 года, где все потомки получали равные части. Ответчики выступают категорически против и просят суд оставить в силе редакцию 2021 года. Суд по резонансному делу продолжается, далее планируется провести ряд экспертиз и допросов свидетелей по делу.

Ранее Фокус сообщал, как миллиардер из Индии оставил свое состояние дворецкому, собаке и повару. Его любимая овчарка по завещанию получила большую часть наследства.

Впоследствии стало известно, что вдова миллионера получила лишь несколько тысяч. Поскольку миллионер не написал завещания, его жена получила менее 77 тысяч фунтов и дом, в котором они жили вместе.