Не было завещания: вдова погибшего возле "Титаника" миллионера получила всего несколько тысяч

Один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд погиб в 2023 году во время спуска к "Титанику". Поскольку миллионер не написал завещания, его жена получила менее 77 тысяч фунтов и дом, в котором они жили вместе.

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Жертва катастрофы с батискафом "Титан", пакистанский миллиардер Шахзада Давуд погиб, не оставив в Великобритании завещания, поэтому его британская жена Кристина получила менее 100 000 фунтов стерлингов. Об этом пишет Mail Online.

48-летний Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман погибли во время спуска подводного аппарата к Титанику летом 2023 года. Также во время спуска к "Титанику" погибли генеральный директор OceanGate Стоктон Раш, ветеран французского флота Поль-Анри Наржоле и британский миллиардер-экстремал Хэмиш Хардинг.

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Его семья — одна из самых богатых в Пакистане, но имеет прочные связи с Великобританией. Шахзада жил в особняке в Сурбитоне, графство Суррей, со своей женой Кристиной и двумя детьми. Но поскольку миллионер работал в Пакистане, его состояние осталось за пределами Британии.

Личное богатство Давуда оценивалось примерно в £285 миллионов, но весь семейный бизнес в Карачи имеет оборот в £1,3 миллиарда в год и еще миллиарды в активах.

Но поскольку миллионер умер, не оставив завещания в Великобритании, распорядителю имущества, которым обычно является ближайший кровный родственник, выдавались грамоты на управление имуществом. Британское наследство Давуда стоимостью 76 958 фунтов стерлингов было передано его жене, которая работает коучем и психологом.

В то же время официальный представитель семьи Давуд заявил, что после трагической потери мужа и сына вдова пользуется полной поддержкой семьи, а подробности права на наследство остаются ее глубоко частным делом.

Напомним, Кристина Давуд уступила сыну свое место на батискафе. Изначально именно она планировала погрузиться на дно Атлантического океана вместе с мужем.

Сам же сын пакистано-британского миллиардера не хотел этого путешествия и согласился, только чтобы порадовать Шахзаду на День отца.