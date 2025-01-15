Не було заповіту: вдова загиблого біля "Титаніка" мільйонера отримала лише кілька тисяч

Один із найбагатших людей Пакистану Шахзада Давуд загинув у 2023 році під час спуску до "Титаніка". Оскільки мільйонер не написав заповіту, його дружина отримала менш як 77 тисяч фунтів і будинок, у якому вони жили разом.

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Жертва катастрофи з батискафом "Титан", пакистанський мільярдер Шахзада Давуд загинув, не залишивши у Великій Британії заповіту, тож його британська дружина Крістіна отримала менше ніж 100 000 фунтів стерлінгів. Про це пише Mail Online.

48-річний Шахзада Давуд і його 19-річний син Сулейман загинули під час спуску підводного апарату до "Титаніка" влітку 2023 року. Також під час спуску до "Титаніка" загинули генеральний директор OceanGate Стоктон Раш, ветеран французького флоту Поль-Анрі Наржоле і британський мільярдер-екстремал Хеміш Гардінг.

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Його сім'я — одна з найбагатших у Пакистані, але має міцні зв'язки з Великою Британією. Шахзада жив в особняку в Сурбітоні, графство Суррей, зі своєю дружиною Крістіною і двома дітьми. Але оскільки мільйонер працював у Пакистані, його статки залишилися за межами Британії.

Особисте багатство Давуда оцінювали приблизно в £285 мільйонів, але весь сімейний бізнес у Карачі має обіг у £1,3 мільярда на рік і ще мільярди в активах.

Але оскільки мільйонер помер, не залишивши заповіту у Великій Британії, розпоряднику майна, яким зазвичай є найближчий кровний родич, видавалися грамоти на управління майном. Британський спадок Давуда вартістю 76 958 фунтів стерлінгів було передано його дружині, яка працює коучем і психологом.

Водночас офіційний представник сім'ї Давуд заявив, що після трагічної втрати чоловіка і сина вдова користується повною підтримкою сім'ї, а подробиці права на спадщину залишаються її глибоко приватною справою.

Нагадаємо, Крістіна Давуд поступилася синові своїм місцем на батискафі. Спочатку саме вона планувала зануритися на дно Атлантичного океану разом із чоловіком.

Сам же син пакистано-британського мільярдера не хотів цієї подорожі і погодився, тільки щоб порадувати Шахзаду на День батька.