Жінка позивається до сестри через "дивний" заповіт: на суді випливло неочікуване (фото)

У Великій Британії гучного резонансу набрала справа розподілу майна за заповітом між дітьми покійного бізнесмена індійського походження Лаксміканта Патела. Троє нащадків — дві сестри та брат — опинилися в центрі уваги журналістів і ЗМІ через низку дивних розбіжностей і збігів.

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Одна з доньок покійного підприємця Бхаветенна Стюарт-Браун подала до суду, бо отримала лише £250 (14 тис. грн) зі спадку батька у £600 тис. (33,7 млн грн), а сестра Анджу Пател отримала майже все, повідомляє The Telegraph.

Цікавим виявився той факт, зазначають журналісти, що брат сестер, Піюш Пател, теж отримав тільки £250. На початку судового слухання Анджу Пател заявила, що батько змінив заповіт і пояснив це тим, що втратив довіру до Бхавенетти та Піюша, які "не виконали свій обов’язок" як діти. Проте він залишив їм символічну суму, сказавши: "Як батько, я не забув про них".

Будинок покійного пана Патела в Гарроу Фото: Champion News

Відповідно до нового заповіту, 58-річна Аджу Пател успадкувала сімейний будинок вартістю £600 тисяч у північно-західному районі Лондона під назвою Гарроу, відомого своїми котеджами та елітними будинками.

Позивачка повідомила суду, що батько міг не знати змісту нового заповіту, і на це є кілька "дивних обставин". Жінка вказує, що сам заповіт був написаний англійською, якою батько не володів достатньо добре.

На суді виявилося, що в сім'ї Пателів є конфлікти між нащадками покійного. Наприклад, Пріюш відмовився розвіяти прах матері в Індії, а його відзначали як "надзвичайно владну фігуру". Щодо пані Стюарт-Браун, то вона має "поганий характер і зловживала довірою батька, поки він був живий".

Представник позивачки Тімоті Шервін вказує, що останній заповіт нібито складений паном Пателем у серпні 2021 року. Саме тоді в чоловіка виявили неоперабельну форму онкології легень, а остання воля чоловіка має "кілька дивних обставин", які викликають серйозні підозри.

Сестри Бхаветенна й Анджу судяться через заповіт батька Фото: колаж Фокус

Адвокат казав, що батько начебто передав нові інструкції для заповіту близькому другу Анджу, який не був юристом. Сам заповіт було оформлено після госпіталізації чоловіка через запаморочення, млявість та кашель із кров’ю, а документ був створений англійською, якою батько не міг належно прочитати. Загалом це змушує підозрювати сторону відповідачів у ймовірній змові з метою "підробки документів та незаконного отримання статків злочинним чином".

Представник відповідачки Джеймс Кейн наполягає, що ще у 2019 році батько був глибоко розчарований у Бхаванетті та її браті Піюшу. Він зазначив, що батько казав, ніби позивачка "зловживала його довірою", а після діагнозу в серпні 2021 року "вирішив вжити заходів".

Наразі позивачка вимагає скасувати чинний заповіт і повернути умови заповіту 2014 року, де всі нащадки отримували рівні частини. Відповідачі виступають категорично проти та просять суд лишити в силі редакцію 2021 року. Суд у резонансній справі триває, далі планується провести низку експертиз і допитів свідків у справі.

Раніше Фокус повідомляв, як мільярдер з Індії лишив свої статки дворецькому, собаці та кухарю. Його улюблена вівчарка за заповітом отримала більшу частину спадщини.

Згодом стало відомо, що вдова мільйонера отримала лише кілька тисяч. Оскільки мільйонер не написав заповіту, його дружина отримала менш як 77 тисяч фунтів і будинок, у якому вони жили разом.