"Объясню, когда приземлимся": в США едва не столкнулись пассажирский самолет и бомбардировщик

Пассажиры с ужасом наблюдали через иллюминаторы, как пилот пытался избежать авиакатастрофы. "Агрессивный" маневр спас десятки жизней, ведь борт ВВС США приблизился на опасное расстояние.

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Инцидент произошел во время рейса 3788, пассажирский самолет вечером 19 июля направлялся из Миннеаполиса в штате Миннесота в аэропорт в городе Майнот штата Северная Дакота. Неожиданно к пассажирскому самолету опасно приблизился бомбардировщик B-52 Stratofortress. Об этом 21 июля сообщили в Mirror.

Полет на Embraer E175 должен был длиться 90 минут, но вблизи авиабазы в Майноте возникла угроза столкновения. Тогда пилот совершил "агрессивный маневр", а экипаж и пассажиры могли увидеть через иллюминаторы американский бомбардировщик.

По словам очевидцев, атмосфера была удивительно спокойной, хотя самолет выполнил целую серию резких поворотов. Пассажирка Моника Грин вспомнила, что чувствовала себя сумасшедшей, ведь вокруг "никто не реагировал".

"Мы сделали очень крутой поворот, и тогда пилот вышел на связь и сказал: "Извините всем, я все объясню, когда мы безопасно приземлимся" (...) Мы все просто посмотрели друг на друга и молчали", — описала она.

Маршрут самолета на карте Фото: Mirror

Грин отметила быструю реакцию пилота и то, что он предложил тщательное объяснение ситуации. Однако, как она объяснила, по голосу было понятно, что на самом деле мужчина взволнован.

"Он вел себя очень непринужденно, если можно быть непринужденным в таких делах, но было видно, что он находится в стрессовом состоянии. Он почти дрожал, пытаясь найти правильные слова, но он был милым и подробным. Было приятно, что они не собирались просто отмахнуться от этого", — отметила женщина.

Когда опасность миновала, пилот рассказал, что диспетчерская служба приказала ему изменить курс. Причиной стало приближение другого самолета, когда пассажирский борт должен был заходить на посадку. Пилот сказал, что не получал перед этим никаких предупреждений об активности военной авиации поблизости и это — редкое явление. Он решил, что безопаснее всего будет лететь должность бомбардировщика.

После приземления благодарные пассажиры похвалили пилота за его открытость. В авиакомпании SkyWest заявили, что самолет успешно приземлился, получив разрешение на посадку от диспетчеров, но был вынужден сделать круг, ведь на его пути неожиданно появился другой борт. Инцидент расследуется.

Напомним, кассирша из Китая жила двойной жизнью. Пока на работе считали, что она живет за скромную зарплату, в соцсетях женщина транслировала настоящую роскошь, тратя миллионы на свою внешность, дорогие аксессуары и азартные игры.

Вечером 20 июля на Камчатке зафиксировали землетрясение, сильнейшие подземные толчки достигли магнитуды 7,4 балла. В СМИ передали, что несмотря на отсутствие значительных последствий, сейсмическая активность заставила местных "изрядно понервничать".