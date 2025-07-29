Блогерша снимала ролик и мешала другим в самолете: соседка проучила наглеца (видео)

Жительница Сингапура Нора оказалась в неловкой ситуации, когда ее соседка начала снимать видео для своих соцсетей из иллюминатора и мешать героине истории. Поэтому женщина решила проучить наглеца "не нарушать" больше любого личного пространства.

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Сама Нора говорит, что ее ролик был призывом уважать частное пространство других пассажиров в самолете, соответствующее видео она разместила в своем Tiktok.

Сингапурка рассказала, что 28 июля в понедельник летела рейсом Singapore Airlines из Пенанга в Сингапур, когда рядом другая пассажирка дерзко протягивает руку впереди ее груди, чтобы снять вид из окна.

"Эй, контент-криэйторы" Не надо просто так протягивать руку через мою грудь, чтобы снимать. Сначала спроси разрешения!" — подписала свое видео Нора.

В разговоре с журналистами MustShareNews девушка рассказала, что чувствует себя возмущенной такой наглостью и вмешательством. А потому решила ответить нахалке, а потом прямо сказала соседке, что ее поведение просто "отвратительное".

"Ее рука была слишком близко к моей груди, и она даже не попросила разрешения. Я пыталась оттолкнуть руку, однако женщина все равно продолжала снимать еще около 1-2 минут", — рассказала героиня истории.

Она отметила, что это был ее первый такой опыт в самолете, и он оставил неприятный осадок. Нора считает, что если кто-то хочет снять вид из окна для своего контента, тогда следует "забронировать себе место у окна и не вести себя ничтожным образом".

Позже в комментариях к своему посту, она добавила, что ей таки лопнуло терпение, и она сильно оттолкнула руку соседки после неоднократных предупреждений. После физического метода убеждения прекратить "безобразие", соседка успокоилась.

Реакция соцсетей

Под публикацией Норы многие пользователи поддержали возмущение Норы, а также одобрили тот факт, что она решила проучить наглеца. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"В следующий раз закрывай иллюминатор шторой";

"Правильно сделала. Какого черта она лезла?";

"Я тоже так думаю: хочешь снимать — купи билет у окна и снимай, сколько влезет";

"А разрешения спросить? Кажется, манеры нынче ничего не значат";

"Я бы не только толкнула руку, но и ударила за такое. Чего лезть в мое пространство?".

Ранее Фокус рассказывал, что семья из Украины и две казашки под рались в самолете. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку, полиции пришлось разнимать стороны.

Впоследствии стало известно, как конфликт двух самолетов едва не привел к катастрофе. Пассажиры с ужасом наблюдали через иллюминаторы, как пилот пытался избежать авиакатастрофы.