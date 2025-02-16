Не сошлись политическими взгядами: семья из Украины и две казашки подрались в самолете (видео)

Словесная перепалка разгорелась на почве разных взглядов на события в мире. Разговор на повышенных тонах быстро перерос в драку, полиции пришлось разнимать стороны.

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Семейная пара из Украины и две женщины из Казахстана устроили драку на борту самолета авиакомпании Pegasus Airlines, летевшего из Антальи в Астану. Об этом пишет турецкая газета Sabah.

Словесная перепалка разгорелась на почве разных политических взглядов. На кадрах видно, как разговор на повышенных тонах быстро перерастает в драку.

Командир экипажа совершил вынужденную посадку в аэропорту города Эрзурум в соответствии с распоряжением пилота.

Муж и жена из Украины и две казашки, участвовавшие в драке, подали жалобы друг на друга. Четырех человек забрали бригады, прибывшие в аэропорт по получении уведомления, и доставили в городскую больницу Эрзурума для медицинского осмотра.

Продолжаются процедуры в отношении 4 человек, доставленных в полицейский участок. Самолет, высадивший пассажиров, снова взлетел и продолжил свой полет.

Напомним, в Киеве произошел конфликт на дороге — водитель автомобиля решил выстрелить в курьера. СМИ писали, что пистолет был якобы газовый и никто не пострадал.

В кафе Николаева в конце января произошел конфликт с участием военных. Посетители заведения говорили, что один из военных хотел взять автомат.