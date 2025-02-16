Не зійшлися політичними поглядами: родина з України та дві казашки побилися в літаку (відео)

Словесна перепалка розгорілася на ґрунті різних поглядів на події у світі. Розмова на підвищених тонах швидко переросла в бійку, поліції довелося розбороняти сторони.

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Сімейна пара з України та дві жінки з Казахстану влаштували бійку на борту літака авіакомпанії Pegasus Airlines, що летів з Анталії в Астану. Про це пише турецька газета Sabah.

Словесна перепалка розгорілася на ґрунті різних політичних поглядів. На кадрах видно, як розмова на підвищених тонах швидко переростає в бійку.

Командир екіпажу здійснив вимушену посадку в аеропорту міста Ерзурум відповідно до розпорядження пілота.

Чоловік і дружина з України та дві казашки, які брали участь у бійці, подали скарги один на одного. Чотирьох осіб забрали бригади, які прибули в аеропорт після отримання повідомлення, і доправили в міську лікарню Ерзурума для медичного огляду.

Тривають процедури щодо 4 осіб, яких доставили до поліцейської дільниці. Літак, який висадив пасажирів, знову злетів і продовжив свій політ.

Нагадаємо, у Києві стався конфлікт на дорозі — водій автомобіля вирішив вистрілити в кур'єра. ЗМІ писали, що пістолет був нібито газовий і ніхто не постраждав.

У кафе Миколаєва наприкінці січня стався конфлікт за участю військових. Відвідувачі закладу говорили, що один із військових хотів взяти автомат.