Хотіли стріляти з автомата по колінах: у кафе Миколаєва стався конфлікт із морпіхами (відео)

Військових обурив факт відпочинку українців у закладі під час великої війни. Судячи з відеокадрів, один морпіх запрошував відвідувача на розбірки, а його товариш перекинув на іншого чоловіка тарілку з їжею.

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У Миколаєві стався конфлікт за участю військових в одному з кафе міста. Автори відео стверджують, що військових обурив відпочинок українців у закладі, у той час, як вони воюють на фронті.

У соцмережі Instagram зазначається, що може йтися про військових із 36-ї окремої бригади морської піхоти. На кадрах можна побачити доволі агресивну поведінку чоловіків у формі: спершу один із них підходить до відвідувача і пропонує йому вийти.

У цей час другий військовий підходить до клієнта закладу, який сидить за столом, намагається вирвати з його рук телефон і перекидає на нього тарілку з їжею. Далі починається штовханина, перший відвідувач отримує удар рукою в голову і військовий намагається заспокоїти свого товариша.

"На відео чути, як третій військовий каже, що пішов за автоматом, по колінах будемо стріляти. Інцидент стався на рівному місці, ми їмо, а вони воюють. Ситуація абсурдна", — йдеться в коментарі до відео.

Наприкінці відео підбігли охоронці і намагалися заспокоїти військових.

"Охорона була поруч і побачила, як тип бігав на вулиці з автоматом. Їх просто втихомирили, ці військові пристали до них, чого вони не слухають, чи не хочуть вони покататися з ними", — пише очевидець.

Командування 36-ї бригади морської піхоти на момент публікації новини не коментувало інцидент. Поліція Миколаївської області та Миколаївська обласна військова адміністрації також не відреагували на подію.

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