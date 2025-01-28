Хотели стрелять из автомата по коленям: в кафе Николаева произошел конфликт с морпехами (видео)

Военных возмутил факт отдыха украинцев в заведении во время большой войны. Судя по видеокадрам, один морпех приглашал посетителя на разборки, а его товарищ опрокинул на другого мужчину тарелку с едой.

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В Николаеве произошел конфликт с участием военных в одном из кафе города. Авторы видео утверждают, что военных возмутил отдых украинцев в заведении, в то время, как они воюют на фронте.

В соцсети Instagram отмечается, что речь может идти о военных из 36-й отдельной бригады морской пехоты. На кадрах можно увидеть довольно агрессивное поведение мужчин в форме: сначала один из них подходит к посетителю и предлагает ему выйти.

В это время второй военный подходит к сидящему за столом клиенту заведения, пытается вырвать из его рук телефон и опрокидывает на него тарелку с едой. Далее начинается толкотня, первый посетитель получает удар рукой в голову и военный пытается успокоить своего товарища.

"На видео слышно, как третий военный говорит, что пошел за автоматом, по коленям будем стрелять. Инцидент произошел на ровном месте, мы кушаем, а они воюют. Ситуация абсурдная", — говорится в комментарии к видео.

В конце видео подбежали охранники и пытались успокоить военных.

"Охрана была рядом и увидела, как тип бегал на улице с автоматом. Их просто утихомирили, эти военные пристали к ним, чего они не слушают, не хотят ли они покататься с ними", — пишет очевидец.

Командование 36-й бригады морской пехоты на момент публикации новости не комментировало инцидент. Полиция Николаевской области и Николаевская областная военная администрации также не отреагировали на произошедшее.

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