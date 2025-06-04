Женщине случайно упал телефон в вольер в зоопарке: бабуины не растерялись, что они сделали (фото)

Женщина посещала зоопарк в Нидерландах, как вдруг ее смартфон выскользнул из рук и полетел прямо в вольер, в котором живет стая бабуинов. Приматы не растерялись: когда владелица увидела, что они делают, то удивилась. Однако еще больше она была шокирована, когда вернула потерю обратно.

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Кадры курьезного случая с бабуинами обнародовало издание Sky News 3 июня.

Инцидент произошел в городе Эммен в юго-восточной провинции Дренте, что на севере Нидерландов. Женщина решила прогуляться по местному зоопарку, однако когда оказалась возле вольера с бабуинами, то ее постигла неудача: она случайно уронила свой мобильный телефон, когда кто-то из посетителей наткнулся на нее. Смартфон полетел прямо в вольер.

Гаджет не разбился при этом, однако на происшествие быстро отреагировали здешние приматы. Стая бабуинов подбежала к смартфону, лежащему на земле, и один из них схватил телефон в руки.

Скриншот | бабуины сделали селфи

На смартфоне включилась камера и бабуины записали на него кадры: передняя камера зафиксировала заинтересованные морды животных, которые рассматривали находку.

Встревоженная женщина впоследствии рассказала, что приматы "немедленно подхватили" телефон в свои руки и начали пользоваться им.

Когда смартфон вернулся обратно к своей владелице, то женщина застала его в уничтоженном состоянии. Женщина взялась рассматривать последствия пребывания телефона в руках бабуинов: выяснилось, что за время пользования приматы успели снять на камеру гаджета семь видеороликов. На видео в частности было видно, как бабуины демонстрировали свои зубы и вглядывались прямо в камеру.

Смартфон при этом приматам несколько раз выпадал из рук, что, вероятно, и повлекло плохое техническое состояние гаджета после возвращения.

Напомним, 13 мая на платформе Reddit мужчина поделился историей, как сделал забавное селфи с ленивцем, что было названо "одним из лучших фото в истории".

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