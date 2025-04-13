Мужчина сделал забавное селфи с ленивцем, которое назвали "одним из лучших фото в истории" (фото)
Турист во время отдыха в тропической стране сделал забавное селфи вместе с ленивцем. Пользователи в соцсетях говорят, что кадр получился настолько крутым, что может претендовать на статус "одного из лучших в истории".
Соответствующая фотография была размещена на одном из форумов на платформе Reddit.
На фото можно увидеть, как турист решил сделать забавную фотографию. Благодаря селфи-палке, которую мужчина решил вытащить, он смог захватить в кадр ленивца, который висел на одной из веток.
Также на фото заметно, что мужчина показывает два пальца в жесте "V". В то же время животное тоже выглядит будто довольным, придерживая будто ветку, чтобы туриста было тоже хорошо видно.
Сейчас невозможно точно установить, кто является автором селфи, а также где и когда оно было сделано.
Что говорят комментаторы в сети
В то же время в комментариях к сообщению прозвучали довольно разные оценки этой фотографии. Одни пользователи отмечали, что все случайности — от улыбки туриста до позитива от ленивца — сделали кадр "настолько крутым". Однако некоторые пользователи не были рады тому, что человек вмешался в жизнь дикого животного, поэтому раскритиковали автора.
Больше всего пользователям понравились такие комментарии:
- "Это точно одно из лучших селфи в истории";
- "Представляю, как ленивец говорит чуваку: "Да, я держу ветку, ты держишь палку";
- "Фотка хоть и крутая, но мужчине лучше не вмешиваться даром к ленивцу. Надо уважать природу";
- "Мужчина сделал себе селфи всей жизни. Теперь никакое другое не сможет быть лучше этого";
- "Я был готов к тому, что кадр будет плохим. Но признаю — получилось великолепно!";
- "Ей Богу, где уважение к ленивцу? Лучше бы просто сделал фотку на фоне природы и лиан".
Ранее сообщалось, что туристы нашли одну странную деталь на селфи. На снимке изображены двое мужчин и три женщины, которые позируют для кадра, а на заднем плане еще несколько человек поднимаются по горному перевалу.
Впоследствии стало известно, как обезьяна сделала незабываемое селфи с изумленными туристами. Супруги Крейг и Глои Деннис гуляли по заповеднику с обезьянами в джунглях, когда один из приматов решил сделать фото с ними.