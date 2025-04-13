Мужчина сделал забавное селфи с ленивцем, которое назвали "одним из лучших фото в истории" (фото)

Турист во время отдыха в тропической стране сделал забавное селфи вместе с ленивцем. Пользователи в соцсетях говорят, что кадр получился настолько крутым, что может претендовать на статус "одного из лучших в истории".

Related video

Соответствующая фотография была размещена на одном из форумов на платформе Reddit.

На фото можно увидеть, как турист решил сделать забавную фотографию. Благодаря селфи-палке, которую мужчина решил вытащить, он смог захватить в кадр ленивца, который висел на одной из веток.

Селфи туриста и ленивца (фото: Reddit) Фото: Reddit

Также на фото заметно, что мужчина показывает два пальца в жесте "V". В то же время животное тоже выглядит будто довольным, придерживая будто ветку, чтобы туриста было тоже хорошо видно.

Сейчас невозможно точно установить, кто является автором селфи, а также где и когда оно было сделано.

Что говорят комментаторы в сети

В то же время в комментариях к сообщению прозвучали довольно разные оценки этой фотографии. Одни пользователи отмечали, что все случайности — от улыбки туриста до позитива от ленивца — сделали кадр "настолько крутым". Однако некоторые пользователи не были рады тому, что человек вмешался в жизнь дикого животного, поэтому раскритиковали автора.

Больше всего пользователям понравились такие комментарии:

"Это точно одно из лучших селфи в истории";

"Представляю, как ленивец говорит чуваку: "Да, я держу ветку, ты держишь палку";

"Фотка хоть и крутая, но мужчине лучше не вмешиваться даром к ленивцу. Надо уважать природу";

"Мужчина сделал себе селфи всей жизни. Теперь никакое другое не сможет быть лучше этого";

"Я был готов к тому, что кадр будет плохим. Но признаю — получилось великолепно!";

"Ей Богу, где уважение к ленивцу? Лучше бы просто сделал фотку на фоне природы и лиан".

Ранее сообщалось, что туристы нашли одну странную деталь на селфи. На снимке изображены двое мужчин и три женщины, которые позируют для кадра, а на заднем плане еще несколько человек поднимаются по горному перевалу.

Впоследствии стало известно, как обезьяна сделала незабываемое селфи с изумленными туристами. Супруги Крейг и Глои Деннис гуляли по заповеднику с обезьянами в джунглях, когда один из приматов решил сделать фото с ними.