Чоловік зробив кумедне селфі з лінивцем, яке назвали "одним з найкращих фото в історії" (фото)

Турист під час відпочинку в тропічній країні зробив кумедне селфі разом з лінивцем. Користувачі в соцмережах кажуть, що кадр вийшов настільки крутим, що може претендувати на статус "одного з найкращих в історії".

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Відповідну світлину було розміщено на одному з форумів на платформі Reddit.

На фото можна побачити, як турист вирішив зробити кумедну світлину. Завдяки селфі-палиці, яку чоловік вирішив витягнути, він зміг захопити у кадр лінивця, який висів на одній з гілок.

Селфі туриста та лінивця (фото: Reddit) Фото: Reddit

Також на фото помітно, що чоловік показує два пальці у жесті "V". Водночас тварина теж виглядає ніби задоволеною, притримуючи ніби гілку, аби туриста було теж добре видно.

Наразі неможливо точно встановити, хто є автором селфі, а також де і коли воно було зроблено.

Що говорять коментатори в мережі

Водночас у коментарях до допису прозвучали доволі різні оцінки цієї світлини. Одні юзери відзначали, що всі випадковості — від усмішки туриста до позитиву від лінивця — зробили кадр "настільки крутим". Однак деякі дописувачі не були втішені тим, чоловік втрутився у життя дикої тварини, тому розкритикували автора.

Найбільше користувачі вподобали такі коментарі:

"Це точно одне з найкращих селфі в історії";

"Уявляю, як лінивець каже чуваку: "Так, я тримаю гілку, ти тримаєш палицю";

"Фотка хоч і крута, та чоловіку краще не втручатися задарма до лінивця. Тре поважати природу";

"Чоловік зробив собі селфі всього життя. Тепер ніяке інше не зможе бути кращим за це";

"Я був готовий до того, що кадр буде поганим. Але визнаю — вийшло пречудово!";

"Їй Богу, де повага до лінивця? Краще б просто зробив фотку на тлі природи та ліан".

Раніше повідомлялося, що туристи знайшли одну дивну деталь на селфі. На знімку зображено двох чоловіків та трьох жінок, які позують для кадру, а на задньому плані ще кілька людей підіймаються гірським перевалом.

Згодом стало відомо, як мавпа зробила незабутнє селфі зі здивованими туристами. Подружжя Крейга та Глої Деннісів гуляло заповідником із мавпами в джунглях, коли один із приматів вирішив зробити фото з ними.