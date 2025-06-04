Жінці випадково впав телефон у вольєр в зоопарку: бабуїни не розгубилися, що вони зробили (фото)

Жінка відвідувала зоопарк у Нідерландах, аж раптом її смартфон вислизнув з рук та полетів прямісінько у вольєр, в якому мешкає зграя бабуїнів. Примати не розгубилися: коли власниця побачила, що вони роблять, то здивувалася. Однак ще більше вона була шокована, коли повернула згубу назад.

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Кадри курйозного випадку з бабуїнами оприлюднило видання Sky News 3 червня.

Інцидент трапився у місті Еммен у південно-східній провінції Дренте, що на півночі Нідерландів. Жінка вирішила прогулятися місцевим зоопарком, однак коли опинилася біля вольєра з бабуїнами, то її спіткала невдача: вона випадково впустила свій мобільний телефон, коли хтось із відвідувачів наштовхнувся на неї. Смартфон полетів прямісінько у вольєр.

Гаджет не розбився при цьому, однак на подію швидко відреагували тутешні примати. Зграя бабуїнів підбігла до смартфона, що лежав на землі, і один із них вхопив телефон до рук.

Скріншот | бабуїни зробили селфі

На смартфоні увімкнулася камера й бабуїни записали на нього кадри: передня камера зафіксувала зацікавлені морди тварин, які розглядали знахідку.

Стривожена жінка згодом розповіла, що примати "негайно підхопили" телефон до своїх рук і почали користуватися ним.

Коли смартфон повернувся назад до своєї власниці, то жінка застала його у знищеному стані. Жінка взялася розглядати наслідки перебування телефона у руках бабуїнів: з'ясувалося, що за час користування примати встигли зняти на камеру гаджета сім відеороликів. На відео зокрема було видно, як бабуїни демонстрували свої зуби і вдивлялися прямо у камеру.

Смартфон при цьому приматам кілька разів випадав із рук, що, ймовірно, і спричинило поганий технічний стан гаджета після повернення.

Нагадаємо, 13 травня на платформі Reddit чоловік поділився історією, як зробив кумедне селфі з лінивцем, що було названо "одним з найкращих фото в історії".

14 лютого у Daily Mail розповіли, як туристка намагалася зробити селфі з акулою, однак та відкусила їй руки.