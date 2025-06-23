Самое безопасное место в самолете: эксперт назвал идеальный вариант

Для многих путешественников авиаперелет — это источник стресса. Турбулентность, мысли о высоте в 10 тысяч метров и страх перед возможными неисправностями могут испортить даже самую ожидаемую поездку. Кто-то выбирает бизнес-класс, чтобы чувствовать себя спокойнее, а кто-то надеется на лучшее. Эксперт по путешествиям советует разумное решение, не требующее больших затрат.

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Эксперт по путешествиям Брайсон Роберт из компании Safari Soles Tours, организующей сафари в Танзании говорит, что большинство пассажиров не знают, что существует конкретное место в самолете, которое сочетает безопасность и доступную цену, пишет Express.

"Место 11A может казаться обычным оконным сиденьем, но оно расположено в части самолета, которую многие авиаэксперты считают самой надежной", — отметил эксперт.

Главное преимущество этого места — его расположение над крылом самолета, то есть ближе к центру масс. Именно это обеспечивает меньше ощутимой турбулентности, по сравнению с сиденьями в носовой или хвостовой части.

"Когда вы сидите над крылом, вы находитесь ближе к центру тяжести самолета. Это уменьшает ощущение сотрясений и дает больше стабильности во время полета," — объясняет Роберт, — Кроме того, эта часть — самая прочная зона фюзеляжа, способная выдержать большие нагрузки в чрезвычайных ситуациях".

Еще одно важное преимущество — близость к аварийным выходам. Это существенно повышает шансы на оперативную эвакуацию в случае необходимости.

Роберт советует всегда проверять карту мест для конкретного типа самолета, ведь расположение рядов может меняться в зависимости от модели. Например, Boeing 737 и Airbus A320 часто имеют сиденья 11A именно над крылом.

Он рекомендует использовать сервисы вроде SeatGuru, чтобы проверить схему салона перед бронированием.

Напомним, мужчина из Лондона, единственный выживший на рейсе Air India, который разбился в Ахмадабаде 12 июня, врезавшись в общежитие медицинского колледжа, сидел на месте 11А, возле запасного выхода. Сейчас эксперты говорят, что место в самолете поспособствовало тому, что он выбрался живым. В 1998 году выжил тайский певец, который тоже сидел на месте 11А.

Фокус также писал о других безопасных местах в самолете. На основе прошлых авиакатастроф и знания конструкции самолета ученые делают вывод о самом безопасном месте в случае аварии.