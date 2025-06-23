Найбезпечніше місце в літаку: експерт назвав ідеальний варіант

Для багатьох мандрівників авіапереліт — це джерело стресу. Турбулентність, думки про висоту в 10 тисяч метрів і страх перед можливими несправностями можуть зіпсувати навіть найочікуванішу поїздку. Хтось обирає бізнес-клас, щоб почуватися спокійніше, а хтось сподівається на краще. Експерт з подорожей радить розумне рішення, яке не потребує великих витрат.

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Експерт з подорожей Брайсон Роберт із компанії Safari Soles Tours, що організовує сафарі в Танзанії каже, що більшість пасажирів не знають, що існує конкретне місце в літаку, яке поєднує безпеку й доступну ціну, пише Express.

"Місце 11A може здаватися звичайним віконним сидінням, але воно розташоване в частині літака, яку багато авіаекспертів вважають найнадійнішою", — зазначив експерт.

Головна перевага цього місця — його розташування над крилом літака, тобто ближче до центру мас. Саме це забезпечує менше відчутної турбулентності, порівняно з сидіннями в носовій або хвостовій частині.

"Коли ви сидите над крилом, ви перебуваєте ближче до центру тяжіння літака. Це зменшує відчуття струсів і дає більше стабільності під час польоту," — пояснює Роберт. — Крім того, ця частина — найміцніша зона фюзеляжу, здатна витримати великі навантаження у надзвичайних ситуаціях".

Ще одна важлива перевага — близькість до аварійних виходів. Це суттєво підвищує шанси на оперативну евакуацію у разі необхідності.

Роберт радить завжди перевіряти карту місць для конкретного типу літака, адже розташування рядів може змінюватися залежно від моделі. Для прикладу, Boeing 737 і Airbus A320 часто мають сидіння 11A саме над крилом.

Він рекомендує використовувати сервіси на кшталт SeatGuru, щоб перевірити схему салону перед бронюванням.

Нагадаємо, чоловік з Лондона, єдиний, хто вижив на рейсі Air India, який розбився в Ахмадабаді 12 червня, врізавшись у гуртожиток медичного коледжу, сидів на місці 11А, біля запасного виходу. Зараз експерти кажуть, що місце в літаку посприяло тому, що він вибрався живим. У 1998 році вижив тайський співак, який теж сидів на місці 11А.

Фокус також писав про інші безпечні місця в літаку. На основі минулих авіакатастроф і знання конструкції літака учені роблять висновок про найбезпечніше місце в разі аварії.