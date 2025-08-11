Мініатюрні, але потужні: названо найкращі компактні смартфони 2025 року (фото)

Зараз у трендах телефони з великими екранами. Колись великими вважалися 5-дюймові моделі, але зараз є вже і 7-дюймові. Втім, і шанувальникам компактних смартфонів можна не відмовлятися від своїх уподобань.

Related video

На ринку досі можна знайти цілком мініатюрні телефони, пише phonearena.com. Видання пропонує власний рейтинг найкращих компактних моделей.

iPhone 16

Цю модель визнали найкращим компактним смартфоном.

Розмір екрана: 6,1 дюйма

Співвідношення екрана до корпусу: ~86,8%

Розміри: 147,6 x 71,6 x 7,8 мм

Вага: 170 грамів

iPhone 16 вважають одним із найкращих представників лінійки Apple Фото: Антарктида

Експерти схвалюють потужний чипсет, відмінну якість відео та вражаючі динаміки. З мінусів називають незручну нову кнопку управління камерою і досить повільну дротову зарядку.

Samsung Galaxy S25

Найкомпактніший і найлегший флагман на ринку.

Розмір екрана: 6,2 дюйма

Співвідношення екрана до корпусу: ~91,1%

Розміри: 146,9 x 70,5 x 7,2 мм

Вага: 162 грами

Samsung Galaxy S25 називають найлегшим флагманом Фото: Bridenstine

Фахівці кажуть, що це дуже комфортна модель, — нею легко керувати навіть однією рукою, і ще вона без проблем поміститься в кишені.

Google Pixel 9 Pro

Це найкращий компактний смартфон для фотографії.

Розмір екрана: 6,3 дюйма

Співвідношення екрана до корпусу: ~87,6%

Розміри: 152,8 x 72 x 8,5 мм

Вага: 199 грамів

Якщо ви фотографії, вам точно потрібен Google Pixel 9 Pro Фото: The Guardian

Розмір дисплея 6,3 дюйма називають ідеальним рішенням. До того ж, не можна пропустити камеру з 5-кратним зумом.

Щоправда, зарядка не дуже швидка, а чипсет Tensor G4 слабенький для ігор. Але Pixel 9 Pro все одно один із найкращих, коли йдеться про якість камер. Його навіть називають найкращим зі створених компанією Google.

Motorola Razr Ultra (2025)

Найкраща мініатюрна модель серед складних смартфонів.

Розмір екрана: основний — 7 дюймів, зовнішній — 4 дюйми

Співвідношення екрана до корпусу: ~84,1%

У розкладеному вигляді: 171,5 x 74 x 7,2 мм

У складеному вигляді: 88,1 x 74 x 15,7 мм

Вага: 199 грамів

Motorola Razr Ultra (2025) — найкраща компактна "розкладачка" Фото: Future

Експерти хвалять симпатичний дизайн, швидку зарядку і відмінну якість звуку. Із зауважень — у складеному стані телефон стає доволі товстим.

Раніше Фокус писав про те, який телефон купити в 2025 році. Серед найкращих моделей називалися iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra.

Також стало відомо, що кнопкові телефони з 2000-х масово розкуповують, щоб замінити ними сучасні смартфони. Підлітки навіть завели нову моду — ходити з гаджетами, якими користувалися ще їхні батьки.