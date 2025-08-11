Миниатюрные, но мощные: названы лучшие компактные смартфоны 2025 года (фото)

Сейчас в трендах телефоны с большими экранами. Когда-то крупными считались 5-дюймовые модели, но сейчас есть уже и 7-дюймовые. Впрочем, и поклонникам компактных смартфонов можно не отказываться от своих предпочтений.

На рынке до сих пор можно найти вполне миниатюрные телефоны, пишет phonearena.com. Издание предлагает собственный рейтинг лучших компактных моделей.

iPhone 16

Эту модель признали лучшим компактным смартфоном.

Размер экрана: 6,1 дюйма

Соотношение экрана к корпусу: ~86,8%

Размеры: 147,6 x 71,6 x 7,8 мм

Вес: 170 граммов

iPhone 16 считают одним из лучших представителей линейки Apple Фото: Gizmodo

Эксперты одобряют мощный чипсет, отличное качество видео и впечатляющие динамики. Из минусов называют неудобную новую кнопку управления камерой и довольно медленную проводную зарядку.

Samsung Galaxy S25

Самый компактный и легкий флагман на рынке.

Размер экрана: 6,2 дюйма

Соотношение экрана к корпусу: ~91,1%

Размеры: 146,9 x 70,5 x 7,2 мм

Вес: 162 грамма

Samsung Galaxy S25 называют самым легким флагманом Фото: The Verge

Специалисты говорят, что это очень комфортная модель, – ею легко управлять даже одной рукой, и еще она без проблем поместится в кармане.

Google Pixel 9 Pro

Это лучший компактный смартфон для фотографии.

Размер экрана: 6,3 дюйма

Соотношение экрана к корпусу: ~87,6%

Размеры: 152,8 x 72 x 8,5 мм

Вес: 199 граммов

Если вы фотографии, вам точно нужен Google Pixel 9 Pro Фото: The Guardian

Размер дисплея 6,3 дюйма называют идеальным решением. К тому же, нельзя пропустить камеру с 5-кратным зумом.

Правда, зарядка не очень быстрая, а чипсет Tensor G4 слабоват для игр. Но Pixel 9 Pro все равно один из лучших, когда речь идет о качестве камер. Его даже называют лучшим из созданных компанией Google.

Motorola Razr Ultra (2025)

Лучшая миниатюрная модель среди складных смартфонов.

Размер экрана: основной — 7 дюймов, внешний — 4 дюйма

Соотношение экрана к корпусу: ~84,1%

В разложенном виде: 171,5 x 74 x 7,2 мм

В сложенном виде: 88,1 x 74 x 15,7 мм

Вес: 199 граммов

Motorola Razr Ultra (2025) — лучшая компактная "раскладушка" Фото: Future

Эксперты хвалят симпатичный дизайн, быструю зарядку и отличное качество звука. Из замечаний – в сложенном состоянии телефон становится довольно толстым.

