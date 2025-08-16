Чи можна брати смартфони із собою на пляж у спеку: що вкрай не радять експерти

Влітку люди зазвичай вирушають за місто або до моря, але поїхати у відпустку без телефону, звісно, неможливо. Водночас експерти попереджають, що наші гаджети можуть виявитися не такими витривалими, як нам би хотілося.

Related video

Море, пісок і сонце однозначно можуть нашкодити смартфонам, попереджає видання Express. Тому одним із головних запобіжних заходів фахівці називають спеціальний водонепроникний чохол для вашого пристрою.

Ще девайс обов'язково має перебувати в тіні. Прямі сонячні промені можуть спричинити перегрів і серйозну поломку смартфона. У гіршому випадку він може взагалі вийти з ладу. Ще корисно перевести телефон у режим польоту або на енергозберігаючий режим, — що менше енерговитрат він вимагатиме для роботи, то краще.

Що стосується піску, то телефон, звісно, треба берегти від потрапляння піщинок. Якщо вони все ж таки потрапили у важкодоступну частину телефону, спробуйте видалити їх м'якою щіткою. Ні в якому разі не використовуйте для цієї мети гострі або ріжучі предмети.

Взагалі, якщо є така можливість, смартфон на час від'їзду краще залишити вдома. Якщо ви все-таки взяли його з собою, то можна хоча б не нести його на пляж, а залишити на зберігання в готельному номері — для цих цілей є спеціальні сейфи.

Між іншим, є привід згадати про страховку, але не тільки для себе, і для своїх гаджетів. Страхування мобільних телефонів, планшетів і смартфонів можна оформити заздалегідь.

Ще про всяк випадок треба активувати функцію "Знайти iPhone" (для пристроїв на базі iOS) або "Знайти пристрій" (для пристроїв, що працюють на Android). Це допоможе вам відстежувати, блокувати або стирати дані з телефону — на той випадок, якщо ви його загубите або його вкрадуть.

Видання зазначає, що часто люди на пляжі практикують найпростіший спосіб заховати телефон — закопати його під рушником. Але на такий метод краще не покладатися: по-перше, це можуть підглянути потенційні злодії, а по-друге, телефон опиниться в небажаному для нього піску.

Раніше Фокус писав про те, що робити, якщо телефон перегрівся на сонці. Перш за все, потрібно негайно прибрати його в тінь. Потім його краще вимкнути і залишити на деякий час у прохолодному місці — поки він не повернеться до своєї нормальної температури. Тільки врахуйте, що цей процес може бути доволі тривалим — у складному випадку відновлення займе кілька годин.

Також стало відомо, що означає, якщо на екрані iPhone з'явилася чорна крапка. Це залежить від місця розташування неприємної мітки — наприклад, якщо ви спостерігаєте її поруч із Dynamic Island, то можна не хвилюватися.