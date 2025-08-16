Можно ли брать смартфоны с собой на пляж в жару: что крайне не советуют эксперты

Летом люди обычно устремляются за город или к морю, но поехать в отпуск без телефона конечно, невозможно. В то же время эксперты предупреждают, что наши гаджеты могут оказаться не такими выносливыми, как нам бы хотелось.

Море, песок и солнце однозначно могут навредить смартфонам, предупреждает издание Express. Поэтому одной из главных мер предосторожности специалисты называют специальный водонепроницаемый чехол для вашего устройства.

Еще девайс обязательно должен находиться в тени. Прямые солнечные лучи могут вызвать перегрев и серьезную поломку смартфона. В худшем случае он может вообще выйти из строя. Еще полезно перевести телефон в режим полета или на энергосберегающий режим, – чем меньше энергозатрат он будет требовать для работы, тем лучше.

Что касается песка, то телефон, конечно, надо беречь от попадания песчинок. Если они все же попали в труднодоступную часть телефона, попробуйте удалить их мягкой щеткой. Ни в коему случае не используйте для этой цели острые или режущие предметы.

Вообще, если есть такая возможность, смартфон на время отъезда лучше оставить дома. Если вы все-таки взяли его с собой, то можно хотя не нести его на пляж, а оставить на хранение в гостиничном номере – для этих целей есть специальные сейфы.

Между прочим, есть повод вспомнить о страховке, но не только для себя, и для своих гаджетов. Страхование мобильных телефонов, планшетов и смартфонов можно оформить заранее.

Еще на всякий случай надо активировать функцию «Найти iPhone» (для устройств на базе iOS) или «Найти устройство» (для устройств, работающих на Android). Это поможет вам отслеживать, блокировать или стирать данные с телефона – на тот случай, если вы его потеряете или его украдут.

Издание отмечает, что часто люди на пляже практикуют самый простой способ спрятать телефон – закопать его под полотенцем. Но на такой метод лучше не полагаться: во-первых, это могут подсмотреть потенциальные воры, а во-вторых, телефон окажется в нежелательном для него песке.

