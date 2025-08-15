Не варті своїх грошей: експерти розповіли, чого не вистачає флагманським смартфонам Samsung

Модельний ряд Samsung практично не змінювався з 2020 року, — відтоді, як кожна лінійка стала містити три моделі (базову, Plus і Ultra). Деякі варіації у вигляді бюджетної версії FE не сильно впливали на загальну картину. Але, схоже, настав час змін.

Якщо у 2026-му Samsung перейде на моделі Galaxy S26 Pro, Edge і Ultra, то найцікавішою обіцяє стати саме S26 Pro, пише androidauthority.com. Формула "Pro" передбачає певний статус, і експерти видання розповіли, чого чекають від нового флагмана.

Покращений зум

Перше, що спадає на думку, коли йдеться про "професійний смартфон", — це камери, зазначають фахівці.

На їхню думку, базова модель Galaxy S надто довго обходилася без 10-мегапіксельного 3-кратного зуму, і це час міняти, — тим паче, що конкуренти з Google і Apple пропонують у своїх компактних моделях кращу оптику.

Більше пам'яті

У базовій конфігурації Galaxy S25 всього 128 ГБ пам'яті, а у S25 Plus і Ultra — 256 ГБ. Це краще, ніж у Apple і Google, які пропонують навіть найбільш преміальні моделі з пам'яттю 128 ГБ пам'яті, — але все одно хотілося б більшого.

Професійні смартфони зазвичай роблять наголос на камери, забезпечуючи більш високу якість фото і відео, а ці функції важать досить багато, пояснюють експерти.

Більш потужна батарея

Одна з головних претензій — що Samsung занадто повільно оновлює характеристики зарядки. Базова модель Galaxy S25 підтримує зарядку потужністю всього 25 Вт. Це непогано для телефону з акумулятором ємністю 4000 мАг, але помітно повільніше, ніж 45-ватна зарядка в S25 Plus і Ultra, — а ті, своєю чергою, відстають від багатьох конкурентів.

Ідеально було б, якби Samsung, за прикладом деяких китайських брендів, теж перейшла на кремній-вуглецеві акумулятори.

Антибліковий дисплей

Дисплей Galaxy S24 Ultra був покритий захисним склом Gorilla Armor. Головною перевагою нового скла стала його здатність усувати відблиски: Gorilla Armor знижує відблиски на 75%.

Поки що Samsung зарезервувала Gorilla Armor для S24 Ultra і S25 Ultra, і експерти наполягають, що це скло повинно бути і на всіх моделях S26. Хоча антивідблискові захисні плівки Samsung теж хороші, але все-таки тонкий пластик — це не загартоване скло.

Нормальний процесор

У смартфонів Samsung на базі чипсета Exynos все відразу було непросто. Телефони на цих процесорах майже завжди показували проблеми з продуктивністю, та ще й перегрівалися (чого не було в гаджетів із процесорами Snapdragon).

Тож не дивно, що Snapdragon нарешті з'явиться на смартфонах Samsung, — щоправда, поки це стосується лише моделі Galaxy S26 Ultra (про S26 Pro і Edge ще нічого не відомо).

