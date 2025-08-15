Не стоят своих денег: эксперты рассказали, чего не хватает флагманским смартфонам Samsung

Модельный ряд Samsung практически не менялся с 2020 года, – с тех пор, как каждая линейка стала включать в себя три модели (базовую, Plus и Ultra). Некоторые вариации в виде бюджетной версии FE не сильно влияли на общую картину. Но, похоже, настало время перемен.

Если в 2026-м Samsung перейдет на модели Galaxy S26 Pro, Edge и Ultra, то самой интересной обещает стать именно S26 Pro, пишет androidauthority.com. Формула «Pro» подразумевает определенный статус, и эксперты издания рассказали, чего ждут от нового флагмана.

Улучшенный зум

Первое, что приходит в голову, когда речь идет о «профессиональном смартфоне», – это камеры, отмечают специалисты.

По их мнению, базовая модель Galaxy S слишком долго обходилась без 10-мегапиксельного 3-кратного зума, и это пора менять, – тем более, что конкуренты из Google и Apple предлагают в своих компактных моделях лучшую оптику.

Больше памяти

У базовой конфигурации Galaxy S25 всего 128 ГБ памяти, а у S25 Plus и Ultra — 256 ГБ. Это лучше, чем у Apple и Google, которые предлагают даже самые премиальные модели с памятью 128 ГБ памяти, – но все равно хотелось бы большего.

Профессиональные смартфоны обычно делают упор на камеры, обеспечивая более высокое качество фото и видео, а эти функции весят достаточно много, поясняют эксперты.

Более мощная батарея

Одна из главных претензий – что Samsung слишком медленно обновляет характеристики зарядки. Базовая модель Galaxy S25 поддерживает зарядку мощностью всего 25 Вт. Это неплохо для телефона с аккумулятором емкостью 4000 мАч, но заметно медленнее, чем 45-ваттная зарядка в S25 Plus и Ultra, – а те, в свою очередь, отстают от многих конкурентов.

Идеально было бы, если бы Samsung, по примеру некоторых китайских брендов, тоже перешла на кремний-углеродные аккумуляторы.

Антибликовый дисплей

Дисплей Galaxy S24 Ultra был покрыт защитным стеклом Gorilla Armor. Главным преимуществом нового стекла стала его способность устранять блики: Gorilla Armor снижает бликование на 75%.

Пока что Samsung зарезервировала Gorilla Armor для S24 Ultra и S25 Ultra, и эксперты настаивают, что это стекло должно быть и на всех моделях S26. Хотя антибликовые защитные пленки Samsung тоже хороши, но все-таки тонкий пластик – это не закаленное стекло.

Нормальный процессор

У смартфонов Samsung на базе чипсета Exynos все сразу было непросто. Телефоны на этих процессорах почти всегда показывали проблемы с производительностью, да еще и перегревались (чего не было у гаджетов с процессорами Snapdragon).

Так что неудивительно, что Snapdragon наконец-то появится на смартфонах Samsung, – правда, пока это касается лишь модели Galaxy S26 Ultra (про S26 Pro и Edge еще ничего не известно).

