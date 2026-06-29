Кондиціонери та вентилятори не потрібні: як нова технологія охолоджує будинок, зменшуючи витрати
У Європі набирають популярності нові системи охолодження будинків, встановлені на стелях, які не створюють шуму та не пересушують повітря, хоча й мають свої недоліки.
Вони вже використовуються в будинках та офісах, допомагаючи економити електроенергію. Детальніше про цю технологію розповіло видання Indian Defence Review.
Як працює "холодна стеля"
В основі стельових систем охолодження, також відомих як "холодна стеля", лежить принцип термодинаміки, а не механічна сила. Він досить простий: тепле повітря піднімається до стелі з вмонтованими тонкими трубами, по яких тече холодна вода, де воно також охолоджується, а потім опускається вниз і рівномірно охолоджує приміщення. Немає гучних лопатей, компресорів із холодоагентом, повітряних потоків, протягів або сухості, властивих іншим системам охолодження, таким як кондиціонери чи вентилятори.
За даними Асоціації інженерів та архітекторів Сорокаби (AEASMS), променеві стелі можуть знизити споживання енергії на 30 % порівняно з традиційними системами кондиціонування повітря. Це зниження зумовлене відсутністю потужних компонентів, таких як двигуни чи вентилятори. Енергія витрачається лише на підтримку циркуляції води в системі, яка часто приводиться в дію невеликим насосом.
Оскільки повітря не циркулює у приміщенні, вологість залишається стабільною, і немає потреби чистити фільтри та повітроводи. Це може значно зменшити такі проблеми, як сухість у горлі, подразнення очей та алергічні реакції, характерні для систем кондиціонування. Крім того, система вимагає мінімального обслуговування і може працювати без нього роками.
Хто вже використовує "холодну стелю"?
Німеччина, Швейцарія та скандинавські країни одними з перших освоїли цю систему, застосовуючи її як у житлових будинках, так і в робочих приміщеннях. Ці регіони вже давно інвестують у енергоефективні будівельні технології та мають надійні стимули для будівництва житла з низьким рівнем викидів.
У Франції ця технологія лише набирає популярності у зв’язку з частішими періодами сильної спеки та рекордними температурами. Все більше місцевих жителів шукають екологічні способи зберегти прохолоду, не збільшуючи рахунки за електроенергію та не погіршуючи якість повітря в приміщеннях.
Недоліки стельових систем охолодження
Головна проблема — встановлення системи вимагає значних зусиль і витрат, як правило, набагато більших, ніж у випадку зі звичайним кондиціонером. У старих будівлях іноді просто неможливо прокласти труби всередині стелі.
У квітні група китайських вчених опублікувала дослідження в журналі "Renewable and Sustainable Energy Reviews", присвячене стельовому охолодженню. Згідно з їхнім аналізом, такі системи мають такі недоліки, як ризик конденсації, недостатня охолоджувальна здатність та високе енергоспоживання у разі неправильного проєктування.
За словами дослідників, ці недоліки можна усунути за допомогою автоматичного регулювання температури та вологості, використання антиконденсаційних матеріалів і спеціальних поверхонь, рівномірного контролю температури поверхні випромінювальних панелей та фізичної ізоляції кінцевих елементів випромінювальних панелей. Крім того, можна змінити конструкцію панелей і знизити температуру води в них.
Раніше повідомлялося, що системи стельового охолодження мають багато інших застосувань. Ті самі панелі можуть також обігрівати приміщення та зменшувати шум.