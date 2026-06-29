Кондиціонери та вентилятори не потрібні: як нова технологія охолоджує будинок, зменшуючи витрати

У Європі набирають популярності нові системи охолодження будинків, встановлені на стелях, які не створюють шуму та не пересушують повітря, хоча й мають свої недоліки.

Вони вже використовуються в будинках та офісах, допомагаючи економити електроенергію. Детальніше про цю технологію розповіло видання Indian Defence Review.

Як працює "холодна стеля"

В основі стельових систем охолодження, також відомих як "холодна стеля", лежить принцип термодинаміки, а не механічна сила. Він досить простий: тепле повітря піднімається до стелі з вмонтованими тонкими трубами, по яких тече холодна вода, де воно також охолоджується, а потім опускається вниз і рівномірно охолоджує приміщення. Немає гучних лопатей, компресорів із холодоагентом, повітряних потоків, протягів або сухості, властивих іншим системам охолодження, таким як кондиціонери чи вентилятори.

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Панелі системи охолодження на стелі у спортивному залі

За даними Асоціації інженерів та архітекторів Сорокаби (AEASMS), променеві стелі можуть знизити споживання енергії на 30 % порівняно з традиційними системами кондиціонування повітря. Це зниження зумовлене відсутністю потужних компонентів, таких як двигуни чи вентилятори. Енергія витрачається лише на підтримку циркуляції води в системі, яка часто приводиться в дію невеликим насосом.

Оскільки повітря не циркулює у приміщенні, вологість залишається стабільною, і немає потреби чистити фільтри та повітроводи. Це може значно зменшити такі проблеми, як сухість у горлі, подразнення очей та алергічні реакції, характерні для систем кондиціонування. Крім того, система вимагає мінімального обслуговування і може працювати без нього роками.

Хто вже використовує "холодну стелю"?

Німеччина, Швейцарія та скандинавські країни одними з перших освоїли цю систему, застосовуючи її як у житлових будинках, так і в робочих приміщеннях. Ці регіони вже давно інвестують у енергоефективні будівельні технології та мають надійні стимули для будівництва житла з низьким рівнем викидів.

У Франції ця технологія лише набирає популярності у зв’язку з частішими періодами сильної спеки та рекордними температурами. Все більше місцевих жителів шукають екологічні способи зберегти прохолоду, не збільшуючи рахунки за електроенергію та не погіршуючи якість повітря в приміщеннях.

Недоліки стельових систем охолодження

Головна проблема — встановлення системи вимагає значних зусиль і витрат, як правило, набагато більших, ніж у випадку зі звичайним кондиціонером. У старих будівлях іноді просто неможливо прокласти труби всередині стелі.

У квітні група китайських вчених опублікувала дослідження в журналі "Renewable and Sustainable Energy Reviews", присвячене стельовому охолодженню. Згідно з їхнім аналізом, такі системи мають такі недоліки, як ризик конденсації, недостатня охолоджувальна здатність та високе енергоспоживання у разі неправильного проєктування.

За словами дослідників, ці недоліки можна усунути за допомогою автоматичного регулювання температури та вологості, використання антиконденсаційних матеріалів і спеціальних поверхонь, рівномірного контролю температури поверхні випромінювальних панелей та фізичної ізоляції кінцевих елементів випромінювальних панелей. Крім того, можна змінити конструкцію панелей і знизити температуру води в них.

Раніше повідомлялося, що системи стельового охолодження мають багато інших застосувань. Ті самі панелі можуть також обігрівати приміщення та зменшувати шум.