Гроші з неба: скільки жителі Великої Британії заробляють на своїх сонячних панелях

У Європі вартість сонячних панелей знижується на тлі зростання тарифів на електроенергію. Жителі Великої Британії отримали можливість заробляти близько 35 000 грн на рік, продаючи надлишки в мережу.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальших санкцій проти Москви з боку країн Заходу ціни на природний газ зросли, а незабаром і на електрику. Британський таблоїд The Independent підрахував, яку вигоду домовласники можуть отримати завдяки сонячним електростанціям.

Витрати і прибуток

З досить великим дахом, що виходить на південь, британець зможе генерувати сонячну енергію на суму 1370 фунтів стерлінгів (76 465 грн) на рік і, після задоволення власних потреб в електроенергії, продавати її за 624 фунти стерлінгів (34 828 грн) назад до енергосистеми за умови, що потужність електростанції становить 9,9 кВт. Розрахунки засновані на даних компанії Energy Savings Trust, враховують середнє споживання 2900 кВт⋅год на рік і ціну продажу в 15 пенсів за кВт⋅год.

Система потужністю 5,4 кВт миттєво дасть змогу менше платити за електрику і навіть принесе прибуток у 34 фунти стерлінгів на рік (близько 1897 грн), тоді як менша станція окуповуватиметься набагато довше, і доведеться оплачувати більшу частину платіжок за світло. Це пов'язано з тим, що значна частина витрат припадає на установку, яка не сильно збільшується, якщо розглядати більшу сонячну станцію. Наприклад, електростанція потужністю 9,9 кВт, яка майже втричі більша за установку потужністю 3,6 кВт, коштує всього лише приблизно на 50 відсотків дорожче.

Для кожного типу будинку, представленого в розрахунках, знадобляться будівельні риштування, фахівці з монтажу сонячних панелей, тестування електрообладнання та інвертор. Ці витрати необхідно закладати у вартість системи, незалежно від її розміру. Додаткові витрати пов'язані зі збільшенням кількості панелей і збільшенням часу їх встановлення.

Встановлення та обслуговування сонячних панелей коштують дорого Фото: Pexels

Окупність

Оцінки в галузі різняться, але окупність сонячних панелей може зайняти до 13 років. Однак якщо дах виходить на південь, у регіоні багато сонячних днів і не потрібно брати кредит, то купівля панелей може окупитися раніше. Автори припускають, що сонячна електростанція потужністю 3,6 кВт окупиться за 9 років, 5,4 кВт — 7 років, 9,9 кВт — 5 років.

Щоб вкладення окупилися, потрібно бути готовим прожити в будинку довгий час і час від часу чистити панелі. Слід також враховувати деякі витрати на обслуговування. Наприклад, інвертор, необхідний для підвищення напруги до 230 В, доведеться міняти кожні 10-15 років, але в іншому ця енергія буде безкоштовною.

Кількість енергії, що виробляється, безпосередньо залежить від кількості встановлених панелей, споживання електрики і тарифу, за яким постачальник енергії буде викуповувати надлишки. Чим більше люди споживають електроенергії, тим менше прибутку отримують. Найкраще спочатку використовувати сонячну енергію самостійно, оскільки вона набагато дешевша, і це суттєво економить гроші.

Однак, на думку експерта, вигода від продажу сонячної енергії в Україні зменшується. У 2025 році "зелений тариф" становить близько 5,86 грн/кВт-год, а гроші виплачують нестабільно.

Раніше писали, що величезна кількість сонячних панелей спричинила енергетичну кризу в Іспанії. Вони виробляють так багато енергії, що її доводиться продавати дуже дешево, і оператори зазнають збитків.

Повідомляли також, що сонячні електростанції можуть врятувати енергетику Європи, яка не справляється через аномальну спеку. Висока продуктивність модулів здатна стабілізувати напругу мережі.