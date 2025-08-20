Деньги с неба: сколько жители Великобритании зарабатывают на своих солнечных панелях

В Европе стоимость солнечных панелей снижается на фоне роста тарифов на электроэнергию. Жители Великобритании получили возможность зарабатывать около 35 000 грн в год, продавая излишки в сеть.

После вторжения России на Украину в 2022 году и последующих санкций против Москвы со стороны стран Запада цены на природный газ выросли, а вскоре и на электричество. Британский таблоид The Independent подсчитал, какую выгоду домовладельцы могут получить благодаря солнечным электростанциям.

Расходы и прибыль

С достаточно большой крышей, выходящей на юг, британец сможет генерировать солнечную энергию на сумму 1370 фунтов стерлингов (76 465 грн) в год и, после удовлетворения собственных потребностей в электроэнергии, продавать ее за 624 фунта стерлингов (34 828 грн) обратно в энергосистему при условии, что мощность электростанции составляет 9,9 кВт. Расчеты основаны на данных компании Energy Savings Trust, учитывают среднее потребление 2900 кВт⋅ч в год и цену продажи в 15 пенсов за кВт⋅ч.

Система мощностью 5,4 кВт мгновенно позволит меньше платить за электричество и даже принесет прибыль в 34 фунта стерлингов в год (около 1897 грн), тогда как меньшая станция будет окупаться гораздо дольше, и придется оплачивать большую часть платежек за свет. Это связано с тем, что значительная часть расходов приходится на установку, которая не сильно увеличивается, если рассматривать солнечную станцию побольше. Например, электростанция мощностью 9,9 кВт, которая почти в три раза больше установки мощностью 3,6 кВт, стоит всего лишь примерно на 50 процентов дороже.

Для каждого типа дома, представленного в расчетах, потребуются строительные леса, специалисты по монтажу солнечных панелей, тестирование электрооборудования и инвертор. Эти расходы необходимо закладывать в стоимость системы, независимо от ее размера. Дополнительные расходы связаны с увеличением количества панелей и увеличением времени их установки.

Окупаемость

Оценки в отрасли различаются, но окупаемость солнечных панелей может занять до 13 лет. Однако если крыша выходит на юг, в регионе много солнечных дней и не нужно брать кредит, то покупка панелей может окупиться раньше. Авторы предполагают, что солнечная электростанция мощностью 3,6 кВт окупится за 9 лет, 5,4 кВт — 7 лет, 9,9 кВт — 5 лет.

Чтобы вложения окупились, нужно быть готовым прожить в доме долгое время и время от времени чистить панели. Следует также учитывать некоторые расходы на обслуживание. Например, инвертор, необходимый для повышения напряжения до 230 В, придется менять каждые 10–15 лет, но в остальном эта энергия будет бесплатной.

Количество вырабатываемой энергии напрямую зависит от количества установленных панелей, потребления электричества и тарифа, по которому поставщик энергии будет выкупать излишки. Чем больше люди потребляют электроэнергии, тем меньше прибыли получают. Лучше всего сначала использовать солнечную энергию самостоятельно, поскольку она гораздо дешевле, и это существенно экономит деньги.

Однако, по мнению эксперта, выгода от продажи солнечной энергии в Украине уменьшается. В 2025 году "зеленый тариф" составляет около 5,86 грн/кВт·ч, а деньги выплачивают нестабильно.

Ранее писали, что огромное количество солнечных панелей вызвало энергетический кризис в Испании. Они вырабатывают так много энергии, что ее приходится продавать очень дешево, и операторы терпят убытки.

Сообщали также, что солнечные электростанции могут спасти энергетику Европы, которая не справляется из-за аномальной жары. Высокая производительность модулей способна стабилизировать напряжение сети.